Nel corso di una recente intervista sul magazine Grazia, Serena Rossi ha parlato della sua carriera, dei suoi successi, ma anche degli insuccessi. Proprio tra questi c'è un recente rifiuto che si è beccata a seguito di un provino fatto per la terza stagione de L'Amica Geniale. La serie continuerà a narrare le vicende tratte dal romanzo di Elena Ferrante, ma nel cast non ci sarà l'attrice partenopea. Stando a quanto emerso dalle sue dichiarazioni, l'attrice era stata provinata per interpretare il ruolo di Lila, ma il resgista l'avrebbe bocciata per scarsa preparazione.

In quel periodo, Serena era impegnata sul set di Mina Settembre.

Il provino di Serena Rossi per L'Amica Geniale è andato male

Serena Rossi ha rilasciato un'intervista in cui ha fatto una confessione mai rivelata prima. Nel dettaglio, le è stato chiesto di svelare se ci sia stato qualche insuccesso nel corso della sua carriera e lei non ha potuto fare a meno di ammettere quanto accaduto in occasione del provino per L'Amica Geniale. L'ideatore Saverio Costanzo l'ha provinata per valutare se l'attrice sarebbe stata adatta a ricoprire i panni di Lila, che nella terza stagione è divenuta più grande rispetto alle precedenti. Purtroppo, però, le cose non sono andate per il verso giusto. A tal proposito, Serena ha ammesso: "Mi hanno chiamato per la parte di Lila".

In seguito ha aggiunto: "In quel periodo ero impegnata sul set di Mina Settembre".

La scarsa preparazione dell'attrice a causa di altri impegni

Dalle sue parole si è evinto chiaramente che i motivi per i quali sia stata bocciata al provino risiedano, molto probabilmente, in una scarsa preparazione da parte dell'attrice. La protagonista, infatti, ha chiosato l'argomento facendo un'amara riflessione: "Mi sono chiesta come sarebbe andata se avessi avuto più tempo".

Il personaggio di Lila, infatti, incarna i dettami di una donna forte e libera, qualità che Rossi avrebbe gradito davvero molto interpretare. Ad ogni modo, anche a una star come lei, purtroppo, talvolta capita di cadere.

Cast invariato per la serie di Rai 1, regia cambiata

Questo è comunque un periodo d'oro per Serena Rossi.

L'attrice, infatti, è stata eletta madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2021. Inoltre, la sua bravura è stata confermata dal successo che ha avuto la serie Mina Settembre, che tornerà in onda con una nuova stagione molto presto. Per quanto riguarda la terza stagione de L'Amica Geniale, invece, l'autore ha deciso di lasciare il cast invariato. Lila ed Elena, infatti, continueranno ad essere interpretate da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Per rendere maggiormente credibile la sceneggiatura, le protagoniste verranno "invecchiate" grazie all'aiuto del make-up. In merito alla regia, invece, c'è stato passaggio di testimone: alla regia ci sarà Daniele Luchetti.