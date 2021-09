Le vicende del sesto capitolo della daily soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore si preparano a tenere compagnia ai numerosi fan. Nel corso della puntata che verrà trasmessa il 24 settembre prossimo, dalle ore 15:55 circa, la nuova arrivata Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) catturerà l’attenzione di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dopo aver conosciuto la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Nello specifico il direttore del negozio più grande di Milano avrà un'intuizione non appena si accorgerà della bravura nel disegno della figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Il Paradiso delle signore, spoiler puntata del 24 settembre: Giuseppe fa un richiesta alla figlia Tina, Gabriella malinconica per la partenza

Le anticipazioni del decimo episodio de Il Paradiso delle signore, in onda venerdì 24 settembre, raccontano che Giuseppe (Nicola Rignanese) chiederà alla figlia Tina (Neva Leoni) di non dire nulla a sua madre Agnese (Antonella Attili) del suo incontro con l’amico Girolamo (Sergio Vespertino).

Intanto Gabriella (Ilaria Rossi), prima di trasferirsi a Parigi per raggiungere il marito Cosimo (Alessandro Cosentini), prenderà parte alla festa dedicata a lei: in tale circostanza la talentuosa stilista sarà consapevole che a breve la sua vita cambierà dopo la sua partenza.

Rossi però, essendo molto legata a tutti i dipendenti del grande magazzino milanese, farà fatica a nascondere la sua tristezza per il fatto di doversene separare.

Vittorio fa un sospiro di sollievo dopo aver visto i disegni di Flora

Finalmente il direttore Vittorio potrà fare un sospiro di sollievo dopo aver fatto il possibile per trovare lo stilista in grado di sostituire Gabriella.

Quando le sue speranze sembreranno perdute, Conti noterà dei disegni realizzati dalla nuova arrivata Flora e dimenticati in modo casuale al paradiso, proprio quando la fanciulla sarà in procinto di partire per tornare a New York. Cosa deciderà di fare Vittorio? Assumerà la figlia del defunto Achille Ravasi al posto di Rossi?

E quale potrebbe essere la risposta di Flora?

Un indizio, durante le riprese del set, è trapelato sul web ovvero una foto pubblicata dall’attrice che veste i panni di Flora mentre tiene tra le mani delle cartelle usate solitamente dagli stilisti. A questo punto non rimane che attendere per sapere se quest’ultima sarà in scena ancora per molto, oppure il suo arrivo a Milano avrà una breve durata.