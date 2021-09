Manca pochissimo al ritorno di Uomini e donne: lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2021/2022, quella che è stata registrata il 24 agosto scorso.

Come anticipa una pagina Instagram che si occupa degli spoiler sul dating-show, la settimana dal 13 al 19 settembre non sono previste nuove riprese. Il cast, dunque, si riposerà per qualche giorno nell'attesa di ritrovarsi agli studi Elios per animare altri appuntamenti del Trono Classico e Over.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

La redazione di Uomini e Donne ha deciso di fermarsi dopo un periodo di super lavoro: dal 24 agosto scorso, infatti, sono state registrate sei nuove puntate del dating-show, quelle che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì prossimo.

Avendo già "in cantiere" un bel po' di materiale sull'edizione 2021/2022, gli addetti ai lavori e Maria De Filippi hanno scelto di prendersi una breve pausa, uno stop che favorirà le conoscenze e i corteggiamenti tra i vari protagonisti del cast.

Come anticipa la pagina Instagram "UominieDonneclassicoeover", la settimana che va dal 13 al 19 settembre non ci saranno nuove registrazioni agli studi Elios.

"Non si registreranno nuove puntate di U&D, mentre il programma inizierà lunedì", si legge sui social network in queste ore. Chi scrive per questo seguito account, inoltre, ha anche aggiornato i follower sulla nuova edizione di Amici: "La prima puntata verrà registrata mercoledì 15 e il talent-show comincerà sabato 18".

Scontri e colpi di scena nei primi appuntamenti con Uomini e Donne

La puntata che andrà in onda lunedì 13 settembre, è stata registrata quasi tre settimane fa, per cui si sa da un po' di tempo ciò che è successo in studio tra i protagonisti del cast al rientro dalle vacanze.

Gemma Galgani ha spiazzato tutti sfoggiano un seno nuovo e labbra più voluminose: la dama ha deciso di rifarsi il décolleté e il sorriso a 71 anni.

Questo colpo di scena ha alimentato la rivalità tra la torinese e Tina Cipollari: le due, infatti, hanno battibeccato a lungo e in tutte le registrazioni che ci sono state fino a oggi.

Nonostante abbia ringiovanito il suo aspetto, al momento la "regina" del Trono Over continua ad essere sfortunata in amore. Nei primi sei appuntamenti con la nuova stagione del dating-show, infatti, Gemma non ha iniziato neppure una conoscenza: attualmente, infatti, sono zero i corteggiatori della chiacchierata veterana del programma di Canale 5.

I ritorni e gli addii nel Trono Over di Uomini e Donne

Oltre all'immancabile Gemma, sono stati confermati nel cast di Uomini e Donne 2021/2022 anche altri veterani del Trono Over.

Tra coloro che hanno partecipato alle prime sei registrazioni stagionali, spiccano: Ida Platano (che ha già iniziato una piacevole conoscenza con la new entry Marcello), Biagio Di Maro (che ha discusso subito con la ex Galgani), Armando Incarnato (protagonista di un acceso battibecco con Gianni Sperti) e Isabella Ricci.

Assenti alle riprese che ci sono state dal 24 agosto ad oggi, due chiacchierati ex: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, infatti, non hanno preso parte a neppure uno degli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto nelle scorse settimane.

Di fatto, dunque, la dama e il cavaliere non sarebbero stati riconfermati nel parterre della versione senior del programma di Canale 5.

Visto che la settimana dal 13 al 19 settembre non ci saranno nuove registrazioni, è probabile che quando poi successivamente il cast si ritroverà ci saranno tante cose da raccontare, colpi di scena che potrebbero riguardare soprattutto la "regina" del format Gemma.