Cosa succede nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1 in prima visione assoluta? Le anticipazioni rendono noto che verrà fatta luce sul caso Ravasi, ma non come previsto. La polizia infatti archivierà la morte di Achille come un tragico incidente. Adelaide e Umberto ne saranno sollevati, fino a quando a Milano non arriverà Flora, la figlia segreta dell'avvocato. La bella Flora non avrà intenzione di lasciar correre così facilmente ciò che è accaduto al padre e, insinuatasi nelle vite dei Guarnieri, diventerà presto la loro spina nel fianco.

Intanto, Gabriella è in procinto di lasciare Milano e raggiungere Cosimo a Parigi. La stilista è già stata sostituita ma il nuovo assunto si volatizzerà nel nulla.

Il Paradiso delle Signore 6, Gabriella firma l'ultima collezione

Nelle nuove puntate della soap, la bella Rossi sarà pronta a partire per Parigi dove la aspetta Cosimo. Gabriella ha terminato l'ultima collezione per il grande magazzino, che ora rende magiche le vetrine.

Al Paradiso delle Signore si respira aria di tristezza e la malinconia regna sovrana. Presto Gabriella dovrà salutare tutti e lasciare la città. Il suo sostituto, uno stilista maschio, preoccupa Agnese e Maria.

Ludovica nel frattempo deve far fronte a delle inaspettate difficoltà che riguardano la vendita della villa.

Al suo fianco però c'è Marcello, che la sostiene come sempre.

Giuseppe chiede aiuto a Girolamo

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che Roberto finirà con l'aggredire Massimo Riva, l’ex di Anna. Evidentemente c'è qualcosa di grosso in ballo che riguarda il passato di Imbriani. Landi preferirà non dire nulla a Vittorio, almeno per il momento.

Intanto, Giuseppe cerca in ogni modo di tenere nascosta la verità ad Agnese. Sa che prima o poi tutto verrà alla luce, ma forse c'è un modo per prendere un po' di tempo.

Il signor Amato si rivolge così all'amico Girolamo, complice delle sue malefatte. Ha intenzione di far arrivare una lettera a Petra in Germania, pregandola di non rovinargli la vita con il suo ritorno a Milano.

Giuseppe è terrorizzato al solo pensiero di perdere la sua famiglia.

Arriva Flora, la figlia di Achille Ravasi

Umberto e Adelaide sono sollevati dopo aver saputo che il caso Ravasi è stato archiviato. La polizia è certa che Achille sia morto a causa di un incidente. Peccato che la loro tranquillità duri molto poco.

Nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore arriverà Flora Gentile, la figlia segreta di Achille. La giovane venticinquenne mostrerà subito un interesse nei confronti di Adelaide. l'ex moglie del defunto padre.

A quanto pare, il commendatore e la bella contessa dovranno tenere gli occhi ben aperti, in quanto Flora non è affatto disposta a lasciare che il caso di suo padre venga derubricato a semplice incidente.