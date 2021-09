Fiction Mediaset apre la nuova stagione televisiva con Anna Valle e Giuseppe Zeno, protagonisti di Luce dei tuoi occhi, in onda a partire da mercoledì 15 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Si tratta dell'atteso thriller-drama prodotto da RTI e Banijay Tv Italy, una delle prime produzioni girate tra Roma e Vicenza nell'estate post-pandemia. In dodici episodi, divisi in sei prime serate, i telespettatori seguiranno la storia di Emma Conti, una donna tormentata da un doloroso passato e alla ricerca della verità. Nella prima puntata la protagonista riceverà una lettera anonima in cui le verrà rivelato che la figlia che credeva morta dopo il parto è viva.

Chi e cosa si nasconde dietro la misteriosa missiva?

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, prima puntata: Emma riceve una misteriosa lettera

La prima puntata di Luce dei tuoi occhi, che si compone degli episodi 1 e 2, andrà in onda il 15 settembre alle 21:25 su Canale 5. Le anticipazioni pubblicate online svelano che Emma Conti (Anna Valle), una ballerina di fama mondiale e affermata coreografa a New York, riceverà una lettera anonima (firmata dal misterioso "Darkout") contenente una rivelazione scioccante: Alice, la figlia creduta morta dopo il parto, in realtà sarebbe stata rapita e vive a Vicenza. La ragazza, secondo il contenuto della missiva, studia danza nella stessa accademia dove lei ha mosso i primi passi come ballerina.

La donna, sconvolta dall'inquietante notizia, partirà per l'Italia, intenzionata a scoprire se la figlia è ancora viva.

Emma Conti si fa assumere come insegnante di danza: spoiler Luce dei tuoi occhi, prima puntata

Appreso dalla misteriosa lettera che la figlia sarebbe ancora viva, Emma Conti si recherà a Vicenza e otterrà un posto di insegnante nella sua vecchia scuola di danza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Qui cercherà la figlia tra le allieve nate nello stesso periodo di Alice. Stando alle anticipazioni, la donna conoscerà il professore di fisica Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), genitore di Miranda, una delle sue allieve. Con l'uomo nasceranno inizialmente dei contrasti, poiché non approva i metodi della coreografa, ma in seguito si rivelerà un valido aiuto nella ricerca della verità.

Nel frattempo, tra Emma e le sue allieve si creerà, poco a poco, un saldo rapporto di fiducia e amicizia.

La nuova serie di Canale 5 dopo Buongiorno, mamma!: Luce dei tuoi occhi, un dramma ricco di mistero

Dopo il successo di Buongiorno, mamma! della scorsa stagione, la fiction di Mediaset proporrà al pubblico una nuova avvincente serie. Luce dei tuoi occhi, diretta dal regista Fabrizio Costa, si avvale di una trama ricca di dramma e mistero, con venature thriller che si propongono di tenere i telespettatori con il fiato sospeso fino all'ultima puntata. Il cast della fiction comprende, oltre ai già menzionati Anna Valle e Giuseppe Zeno, gli attori Bernardo Casertano (nei panni di Davide, padre di Alice), Luca Bastianello (il fratello della protagonista, Roberto), Francesca Beggio (Azzurra, la moglie di Roberto) e le interpreti delle giovani ballerine: Gea Dall’Orto, Sabrina Martina, Linda Pani, Rebecca Antonaci, Elisa Visari e Stella Maya Epifani.