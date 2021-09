Nel corso della serata di ieri, 12 settembre 2021, sono andati in scena a New York gli MTV Video Music Awards. Tante le star della musica e dello showbusiness internazionale coinvolte, ma i nomi che più di tutti gli altri sembrano aver catalizzato l'attenzione dei media nella giornata di oggi sono sicuramente quelli di Conor McGregor e Machine Gun Kelly, protagonisti di un acceso alterco sul red carpet, che è quasi degenerato in rissa.

McGregor litiga con Machine Gun Kelly agli MTV Video Award, le immagini fanno il giro del mondo

Lo scontro tra il fighter irlandese – lo sportivo più pagato al mondo nel 2020 – ed il rapper e cantante americano, noto anche e soprattutto per la sua relazione con la popolarissima attrice Megan Fox, anch'essa presente alla serata, è documentato da innumerevoli scatti, vista la cospicua presenza di fotografi professionisti all'evento, ma anche da innumerevoli videoclip, girati da diverse angolazioni.

La dinamica che avrebbe portato alla lite non è ancora del tutto chiara: secondo alcune indiscrezioni, smentite dai più stretti collaboratori di McGregor, ma diffuse ugualmente da svariati portali americani, l'artista marziale irlandese si sarebbe indispettito dopo il rifiuto del cantante a farsi scattare una foto con lui.

"Conor McGregor non ha chiesto foto a nessuno, non è stato lui a causare l'incidente", ha tuttavia dichiarato Karen Kessler, portavoce del due volte campione UFC. Una tesi quest'ultima poi ribadita con forza dallo stesso McGregor nel corso di un'intervista a fine serata.

Conor Mc Gregor smentisce le voci sui motivi dello scontro: 'Io combatto contro veri fighter, non con giovani rapper bianchi'

Queste le parole del trentatreenne originario di Dublino: "Non è successo niente. Il ragazzo neanche lo conosco, io combatto contro i fighter veri, non con questi giovani rapper bianchi (Conor utilizza l'espressione "Vanilla white ice rapper", ndr).

Ripeto, non lo conosco, non so niente di lui, fatta eccezione per la sua relazione con Megan Fox".

Ciò che c'è di certo è che alcuni scatti immortalano i due mentre vengono divisi da un uomo della sicurezza. In una delle immagini, rapidamente diventata virale, McGregor sembra allungare il braccio sinistro nella direzione del compagno di Megan Fox, quest'ultima da le spalle allo sportivo irlandese e sembra rivolgersi al compagno per allontanarlo.

In un'ulteriore clip, girata da qualcuno tra i presenti, è invece possibile vedere McGregor lanciare un bicchiere nella direzione di Machine Gun Kelly.

Ben più lapidario il commento di Machine Gun Kelly, che interpellato sull'alterco si è sostanzialmente rifiutato fornire dichiarazioni.