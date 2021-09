Non sono passate neppure tre settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip 6, e l'unica coppia che si è formata nella casa sembra essere prossima alla rottura. Un'indiscrezione che sta facendo il giro del web, infatti, sostiene che Manuel sarebbe in evidente difficoltà nel comunicare a Lulù la sua intenzione di interrompere la loro frequentazione: pare che il giovane abbia chiesto aiuto in confessionale per trovare un modo gentile per allontanare la principessa, sempre più gelosa e possessiva.

L'appello del concorrente del Grande Fratello Vip

La storia tra Manuel e Lulù sembra non avere futuro: mentre la ragazza appare molto coinvolta e gelosa, l'ex nuotatore si mostra sempre più scostante e poco propenso a scambiare smancerie davanti a tutti.

Sono tanti, infatti, i momenti in cui Bortuzzo si è rifiutato di baciare la principessa adducendo varie scuse, come la camicia troppo costosa che non poteva sporcarsi oppure l'insofferenza nei confronti dei rossetti che indossa.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 6, inoltre, è stato sorpreso più volte dalle telecamere mentre si puliva la bocca dopo essere stato baciato da Hailé Selassié: questo gesto ripetuto, però, non sta piacendo al pubblico, che invita il giovane a prendere posizione comunicando a Lucrezia le sue reali intenzioni.

Sono diventate all'ordine del giorno, poi, le scenate di gelosia che la romana fa a quello che considera il suo fidanzato: l'altra sera è bastata una banale richiesta di Sophie (si è fatta prestare una felpa da Manuel) a far sbottare Lulù e anche la sorella Clarissa.

Rumor sulle difficoltà di Manuel al Grande Fratello Vip

Moltissimi spettatori del Grande Fratello Vip si sono accorti che Manuel non nutre lo stesso trasporto di Lulù, anzi a volte sembra quasi stufo della sua presenza e dei baci che gli chiede continuamente. La giovane, però, non dà troppo peso al freddo atteggiamento di Bortuzzo e ogni sera ci dorme insieme nell'attesa che rientri Aldo Montano (che attualmente è nella Love Boat, ma tornerà in gioco venerdì sera).

A confermare la sensazione che hanno la maggior parte dei fan del reality è un'indiscrezione che sta prendendo piede sul web da qualche ora, un rumor che parla di una precisa volontà dell'ex nuotatore sul futuro della coppia.

"Richieste disperate in confessionale", inizia così un tweet che tratta dell'insofferenza sempre più forte che il 22enne proverebbe nei confronti della principessa che ha conosciuto solamente un paio di settimane fa nella casa più spiata d'Italia.

Futuro incerto per i piccioncini del Grande Fratello Vip

"Pare che Manuel abbia chiesto una mano per trovare un'uscita di emergenza dalla storia con Lulù", si legge ancora su Twitter in merito all'unica coppia che si è formata fino ad ora al GF Vip 6. Il profilo che ha lanciato quest'indiscrezione che sembra confermare il sospetto che molti spettatori hanno da giorni su Bortuzzo e sui suoi comportamenti gelidi che ha quando Lucrezia gli si avvicina, si è anche domandato: "Paura di ferire o mancanza di coraggio?".

Se il ragazzo si è davvero rivolto agli autori del programma per cercare un modo carino per lasciare la principessa, vuol dire che nel corso delle prossime puntate questo amore finirà e Alfonso Signorini dovrà occuparsi di altro, magari di altre simpatie che sembrano esserci tra il resto dei concorrenti del cast.

Chi conosce bene Manuel (il padre, la mamma e alcuni cari amici), si è esposto per dire che Lulù non è il tipo di persona che può fare al caso suo, e le ultime indiscrezioni sembrano confermarlo: il 22enne sarebbe già pronto a mettere fine a questa breve conoscenza.