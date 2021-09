Grandi novità a Villa Guarnieri nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Prima di scoprire le anticipazioni della daily soap di Rai 1 riguardanti la settimana fino all'8 ottobre, si segnala che lunedì 4 le avventure del grande magazzino anni '60 andranno in onda in anticipo. Il palinsesto ufficiale di mamma Rai riporta l'assenza di Oggi è un altro giorno, mentre al suo posto risulta Il Paradiso delle Signore. Il motivo per cui la soap inizierà in anticipo, cioè alle ore 14.00, è dovuto allo speciale Tg1 dedicato alle Elezioni Amministrative.

Adelaide proporrà a Flora Ravasi di trasferirsi nella sua casa. In realtà, la contessa avrà uno scopo ben preciso e riguarderà il defunto Achille. L’iniziativa di Adelaide, però, non verrà apprezzata da Umberto Guarnieri e i due discuteranno animatamente. Gloria Moreau, per non vedere Ezio Colombo, chiederà a Vittorio Conti qualche giorno di riposo. Sarà così che la Venere Paola diventerà momentaneamente la capo commessa del Grande Magazzino. Infine, il signor Conti scoprirà il segreto di Roberto Landi e deciderà di aiutarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide e la proposta a Flora che fa imbestialire Umberto

Nonostante l’aria di maretta all’altelier, Vittorio sarà sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta ad assumere Flora come stilista del Paradiso.

Adelaide verrà a sapere che il suo ex marito Achille ha lasciato una lettera alla figlia Flora e vorrà sapere che cosa le ha scritto. Da quando Ezio è diventato direttore della ditta Palmieri e collaboratore del Grande Magazzino milanese, la capo commessa Moreau avrà difficoltà a non farsi beccare da lui. In preda all’ansia, Gloria racconterà tutti i suoi turbamenti ad Armando.

Salvatore, nonostante il suo ultimo incontro con Anna sia andato male, deciderà di corteggiarla e, con grande stupore, scoprirà di avere una passione in comune con la giovane Imbriani.

Trovandosi a casa del signor Ferraris, Agnese troverà tracce di una presenza femminile e la gelosia prenderà il sopravvento. La contessa di Sant’Erasmo sorprenderà la giovane Ravasi con una proposta inaspettata, ovvero di trasferirsi a Villa Guarnieri.

Più tardi, Umberto se la prenderà con Adelaide per aver preso questa iniziativa senza consultarlo. Nel frattempo, Vittorio Conti e il personale della boutique di moda più famosa di Milano saranno impegnati con il secondo numero del Paradiso Market. A malincuore, Gloria chiederà a Vittorio qualche giorno di riposo perché deve risolvere un grave problema personale. In realtà si tratterà di una scusa per non incrociare gli occhi di Ezio Colombo, suo ex marito e padre di Stefania.

Ludovica rimproverata nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Roberto verrà a sapere che il gestore della Caffetteria ha chiesto ad Anna di uscire con lui e cercherà in tutti i modi di convincere la donna ad andare all’appuntamento.

Secondo il pubblicitario, uscire con Salvatore sarà un modo valido per lasciarsi il passato alle spalle e per distrarsi dai pensieri negativi che affollano la mente di Anna Imbriani.

Adelaide farà una sconvolgente scoperta sulla Villa Brancia e se la prenderà di brutto con Ludovica. In realtà, la contessa rimprovererà la ragazza di non averle raccontato la verità sulla sua disastrosa situazione finanziaria. Nel frattempo, Ezio confiderà a Stefania che gli piacerebbe che lei andasse a vivere con lui e la sua nuova famiglia. Mentre Gloria si è rifugiata dalla zia Ernesta, Vittorio nominerà la Venere Paola come capo commessa del Paradiso, in misura temporanea.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 6, una lettera dalla Germania per Giuseppe

Massimo Riva si presenterà al Circolo per vedere se Anna lavora là. L’uomo, però, non sembrerà avere buone intenzioni. L’ex partner di Marta Guarnieri scoprirà che il pubblicitario Landi sta proteggendo Anna e si offrirà di aiutarlo. Nel frattempo, mentre il capo magazziniere Ferraris prenderà una decisione sofferta con Agnese, Vittorio vedrà la signora Imbriani e le offrirà un posto come aiuto contabile di Beatrice. Anna, però, si mostrerà titubante anche a causa dei ricordi che il Grande Magazzino potrebbe suscitare in lei. Più tardi, il signor Conti si sconterà con Massimo. Mentre Flora si trasferirà a Villa Guarnieri, il padre di Salvatore riceverà una lettera da parte di Petra, ma la situazione rischierà di sfuggirgli di mano.