Il Paradiso delle Signore sta per tornare in onda e il primo episodio della sesta stagione verrà trasmesso il 13 settembre su Rai 1. Le riprese delle nuove puntate sono iniziate da qualche settimana e, nei giorni scorsi, è accaduto un fatto curioso sul set. Infatti, un telespettatore di nome Andrea ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata Alice, grande appassionata della fiction, proprio sul set. Il trentenne si è messo in contatto con la produzione della soap opera, organizzando una sorpresa per la sua compagna, ed erano presenti anche gli attori, fra i quali Alessandro Tersigni.

Il Paradiso delle signore: proposta di nozze a sorpresa sul set

Andrea Gallisai ha voluto stupire la sua fidanzata Alice Delfino, regalandole una proposta di matrimonio con i suoi beniamini. Infatti, l'impiegato amministrativo, ha pensato di chiedere la mano della sua compagna sul set de Il Paradiso delle signore. Andrea, per realizzare il suo sogno, ha raccontato di avere inviato una mail generica alla Rai, spiegando le sue intenzioni e di volere esaudire un sogno per lui e Alice, facendole la proposta di nozze sul set della fiction. Nonostante le poche aspettative che Gallisai riponeva in quella richiesta, qualcuno deve avere inoltrato la email al produttore Giannandrea Pecorelli, ottenendo una risposta.

La proposta di nozze di Andrea e Alice sul set de Il Paradiso delle signore

Andrea ha dichiarato: ''Volevo rendere speciale la mia proposta di matrimonio''. Alice, invece, ha rivelato di non sospettare nulla in merito a quanto aveva organizzato il suo fidanzato, confidando: ''Ha organizzato una breve vacanza romantica a Roma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La mattina del 24 agosto mi dice: ''Preparati, c'è una sorpresa''. Usciamo dall'hotel e c'è una macchina che ci aspetta''. La ventitreenne ha affermato che appena è arrivata agli studi ha riconosciuto che si trattava di quelli de Il Paradiso delle signore e le sue gambe hanno iniziato a tremare.

Il Paradiso delle signore: Alessandro Tersigni ha accompagnato Andrea e Alice sul set

A fare da Cicerone ai due futuri sposi sul set della fiction Rai, ci ha pensato l'interprete di Vittorio Conti. Alessandro Tersigni, infatti, ha accompagnato Silvia al piano superiore, mentre il suo fidanzato Andrea si è preparato per prendere il posto al centro della scena per fare la fatidica domanda da porre alla sua compagna. Gallisai ha rivelato i dettagli di quanto accaduto quel giorno: ''Si sono abbassate le luci del set, si è acceso un faro su di me, che ero già emozionatissimo". Andrea ha dato l'anello ad Alice, che ha accettato la proposta di matrimonio, poi è partita la musica e sono caduti petali di rosa. Non resta che attendere le nuove puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la storia dei due fan della fiction possa ispirare in qualche modo gli sceneggiatori della soap.