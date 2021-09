Cosa ne sarà di Brave and Beautiful, la soap turca che questa estate ha debuttato su Canale 5? Questa la domanda che si pongono i numerosi fan della coppia Cesur-Suhan, curiosi di scoprire quello che succederà questo autunno, dato che dal prossimo 13 settembre ci sarà il ritorno di Uomini e donne nella fascia oraria delle 14:45 e gli episodi inediti della soap opera turca potrebbero addirittura slittare al 2022.

Cambio programmazione autunno: Love is in the air prosegue, Brave and Beautiful sospesa

Nel dettaglio, per la nuova programmazione autunnale, Mediaset ha scelto di puntare sulla soap Love is in the air in daytime.

L'appuntamento con le vicende della coppia composta da Eda e Serkan, andranno avanti regolarmente alle 16:30 circa, con un episodio intero al giorno. A seguire, poi, la linea passerà alla rinnovata edizione di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che quest'anno sarà trasmesso in versione ridotta e darà spazio soprattutto all'informazione e all'attualità.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda di Brave and Beautiful, è confermata la sospensione a partire da lunedì 13 settembre, così da poter lasciare spazio al ritorno della popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi nel daytime di Canale 5.

Destino incerto per la soap con Cesur e Suhan

Tante le ipotesi che, in questo momento, sono al vaglio in casa Mediaset.

Stando a quanto apprende Blasting News, in un primo momento si era pensato di programmare i restanti episodi di Brave and Beautiful di domenica pomeriggio, nella fascia che va dalle 14:30 alle 16 circa.

Tuttavia, si teme che la soap con Cesur e Suhan possa non offrire un traino importante ai nuovi programmi della domenica pomeriggio Mediaset, rimasta orfana di Barbara d'Urso, e per questo motivo si potrebbe puntare sulla sempreverde soap spagnola, Una Vita.

In queste ore, invece, sulle pagine di Sorrisi e Canzoni, è stata lanciata una nuova indiscrezione legata al futuro della soap opera turca che questa estate ha appassionato una media di circa 1,8 milioni di spettatori a settimana.

Le nuove puntate di Brave & Beautiful potrebbero slittare al 2022

Non si esclude, infatti, che i restanti 41 episodi di Brave and Beautiful che mancano per portare a compimento la prima e unica stagione prevista, possano slittare direttamente alla prossima estate 2022.

In tal caso sarebbe un 'duro colpo' per i numerosi fan della coppia Cesur-Suhan, che avrebbero visto volentieri il gran finale entro l'anno, senza dover attendere la prossima estate per i restanti episodi in prima visione assoluta. Quale sarà a questo punto la scelta finale di casa Mediaset? Si scoprirà nel corso delle prossime settimane.