Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, in onda su Rai 1 tutti i giorni alle 15:55 riservano sempre grandi sorprese ai telespettatori. Nel corso della puntata di giovedì, 23 settembre, arriveranno notizie da Rocco Amato, ma Irene insinuerà in Maria il dubbio che il ragazzo non sia innamorato di lei come un tempo. Ci sarà spazio anche per Ludovica che sarà profondamente delusa dall'assenza di Marcello all'evento a cui l'aveva invitato e prenderà una drastica decisione. Adelaide incontrerà la figlia illegittima del suo ex marito, mentre Vittorio penserà a come risolvere la mancanza di uno stilista.

Infine, Stefania sarà notata da Roberto per le sue capacità da giornalista.

Anticipazioni puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 23 settembre

La routine di Maria sarà piacevolmente interrotta dall'arrivo di una lettera da parte del suo amato Rocco. La ragazza sarà molto felice di leggere notizie dal suo fidanzato, ma Irene non sarà del suo stesso avviso. Secondo la signorina Cipriani, infatti, il nipote di Agnese scrive troppo poco alla sua amata e questo insinuerà dei dubbi in Maria. Nel frattempo, Ludovica verrà a sapere che Marcello non si è presentato di proposito all'evento al Circolo e questo la ferirà profondamente. La delusione spingerà la signorina Brancia a prendere una decisione che potrebbe rivelarsi molto importante per il suo futuro.

Ludovica sceglie l'amore alla carriera dopo il mancato appuntamento con Marcello

Nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda giovedì 23 settembre, Ludovica rifletterà molto sul comportamento del suo fidanzato e deciderà di rassegnare le sue dimissioni dalla carica di Vicepresidentessa. Nel frattempo, Vittorio sarà ancora in crisi a causa della mancanza di un nuovo stilista per il Paradiso, ma nello stesso tempo non vorrebbe mettere in difficoltà Gabriella.

Per questo motivo, il dottor Conti troverà una soluzione e grazie a un escamotage riuscirà a tranquillizzare la moglie di Cosimo in modo che possa partire per Parigi senza sentirsi in colpa.

Per la contessa arriverà il momento di affrontare Flora, anticipazioni Il Paradiso delle signore

Adelaide sarà agitata per la conoscenza di Flora, la figlia illegittima di Achille Ravasi.

Le due donne, tuttavia, avranno un incontro che riuscirà a tranquillizzare la contessa che racconterà a suo cognato di non avere più timori. Infine, Le abilità giornalistiche di Stefania non passeranno inosservate agli occhi attenti di Roberto Landi. L'amico di Vittorio, infatti, spronerà la ragazza a continuare ad inseguire il suo sogno fino in fondo perché con le sue doti merita di realizzarlo.