Dieci mesi fa Giulia Stabile faceva il suo ingresso all'interno dello studio di Amici conquistando un banco, sotto la guida di Veronica Peparini. La ballerina, vincitrice della ventesima edizione del talent, ha esordito come professionista nello show che l'ha fatta conoscere ed amare dal grande pubblico. In occasione della prima puntata del programma, Giulia ha condiviso un suo ricordo con i fan postando sul suo profilo Instagram il video del suo primo provino in cui Stabile ammetteva di avere un grosso desiderio che vedeva però distante, ossia diventare una professionista di Amici.

Oggi quel sogno è diventato realtà.

Il desiderio di Giulia un anno fa

Non smette di stupire i suoi fan Giulia: dopo aver deliziato il pubblico di Tu si que vales con una splendida quanto magica esibizione improvvisata con uno dei concorrenti, la ballerina ha deciso di rendere pubblico il suo primo provino per il talent. La giovane romana in quell'occasione ha confessato di avere un sogno: diventare una professionista del corpo di ballo della scuola più famosa d'Italia, ma con la genuinità che la contraddistingue da sempre la danzatrice aveva anche aggiunto di vedere quel sogno come qualcosa di molto lontano.

E invece, quel desiderio ad oggi è la realtà lavorativa della vincitrice di Amici 20 che esibendosi con i suoi nuovi colleghi, ieri ha dimostrato di essere all'altezza nel nuovo ruolo che Maria De Filippi le ha assegnato.

"I miei sogni di un anno fa.. - ha esordito la dolce diciannovenne introducendo il video postato sui social - Tutti abbiamo dei sogni, non dobbiamo mai smettere di crederci e di lottare per realizzarli", ha poi concluso Giulia che ha poi rinnovato il suo invito ai fan a seguirla nella prima puntata del talent.

La nuova realtà lavorativa della ballerina

I messaggi di incoraggiamento per la nuova esperienza sono giunti copiosi da parte sia dei volti noti del talent che dal fidanzato Sangiovanni, il quale ha appena annunciato l'uscita del suo nuovo singolo il prossimo venerdì 24 settembre. Giulia, con la sua arte e con il suo carattere puro, allegro e genuino riesce a conquistare tutti coloro che vengono a contatto con lei.

Inoltre, la giovane si sta dimostrando anche molto matura tanto da riuscire a a veicolare con un linguaggio semplice ma diretto dei messaggi di positività.

A partire dalla prossima puntata, che vedrà ospiti proprio Sangiovanni, come annunciato dalla De Filippi, i fan della ballerina potranno vederla all'opera mentre dimostra le coreografie che poi i nuovi talenti del ballo dovranno eseguire davanti ai professori di ballo che quest'anno sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, nuovo acquisto della scuola. Insomma, tra Amici 21 e Tu si que vales, la presenza di Giulia in tv pare essere una certezza.