Amedeo Goria ha fatto una riflessione con i suoi compagni d’avventura. Nel dettaglio, il giornalista ha sostenuto che gli autori del Grande Fratello Vip 6 sono contenti se nella casa di Cinecittà si comporta come un latin lover.

L’episodio incriminato

Amedeo Goria da quando ha varcato la porta rossa ha riservato numerose attenzioni alla modella venezuelana. Dopo che il giornalista ha cercato di “rubare” un bacio alla modella, Ainett ha deciso di chiarire la situazione con Amedeo Goria. La diretta interessata ha sostenuto che il 67enne è una brava persona.

Al tempo stesso, però, Stephens ha chiesto al coinquilino di smetterla di avere certi atteggiamenti davanti alle telecamere: “Vorrei evitare fraintendimenti”.

Nei giorni scorsi, il 67enne era finito al centro della polemica social per avere “allungato le mani” sulla coinquilina. Tutto è accaduto in giardino mentre Ainett danzava. Amedeo per ballare con la modella ha messo le mani sul lato B. Non contento la sera si è cambiato gli slip nel letto incurante della presenza della 39enne. Tale atteggiamento è stato oggetto di numerose critiche sul web. In particolare, su Twitter, alcuni utenti hanno chiesto la squalifica del giornalista.

‘Gli ascolti li fanno con i miei grattini’

Dopo il faccia a faccia avuto con Ainett Stephens, Amedeo Goria è apparso piuttosto infastidito.

Il diretto interessato ha cominciato a sollevare dubbi sulle dinamiche interne al Reality Show: “Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore”. Il 67enne ha sostenuto che non sarebbe un caso se ha dovuto condividere il letto matrimoniale con la modella. Goria ha parlato anche degli ascolti del Grande Fratello Vip.

Il giornalista si è detto sicuro che i telespettatori siano interessati ai suoi siparietti: “Gli ascolti li fanno con i miei grattini, non con Raffaella Fico che non dice mai niente”.

Vera difende Amedeo

Nel frattempo, l’attuale compagna di Amedeo Goria ha commentato gli ultimi episodi avvenuti nella casa di Cinecittà. Secondo Vera, Ainett Stephens avrebbe iniziato a provocare il suo compagno per attirare l’attenzione dei telespettatori.

In una serie di Stories, su Instagram, la diretta interessata ha invitato la modella a stare lontana dal suo uomo. Infine, ha sostenuto che Amedeo è un uomo e di fronte a dei comportamenti ambigui è normale cadere in tentazione. A tale proposito, Vera ha attaccato anche Francesca Cipriani per avere “fomentato” Ainett.

Per quanto riguarda l’atteggiamento di Amedeo Goria, la diretta interessata si è detta stanca di passare per la donna “tradita e felice”. A tale proposito Vera ha invitato il suo compagno a tenere a freno gli spiriti bollenti.