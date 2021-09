Le avventure della sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore a breve torneranno ad appassionare i telespettatori di Rai 1 con tanti colpi di scena. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 13 settembre 2021, svelano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dimostrerà di non aver voltato ancora pagina a seguito dell’ennesima partenza della moglie Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), poiché essa continuerà a essere nei suoi pensieri.

Inoltre ci sarà il ritorno di Tina Amato (Neva Leoni), la figlia di Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese).

Il Paradiso delle signore, episodio del 13 settembre: Vittorio realizza la rivista del paradiso market

Nel corso della prima puntata dello sceneggiato come sempre ambientato negli anni Sessanta e che verrà trasmessa su Rai 1 lunedì 13 settembre 2021 a partire dalle ore 15:55 circa, riaprirà finalmente il lussuoso negozio di Milano.

Vittorio purtroppo sarà ancora sofferente per la fine del suo matrimonio con la moglie Marta, partita alla volta dell’America e per niente intenzionata a tornare dai propri cari: al direttore non rimarrà altra scelta che andare avanti per la sua strada.

A tenere occupata la mente di Vittorio saranno dei nuovi progetti per il grande magazzino, servendosi dell’aiuto dei suoi dipendenti come.

In particolare Conti avrà una delle sue idee geniali, visto che creerà la redazione del Paradiso Market, cioè una rivista che avrà come editore suo suocero Umberto (Roberto Farnesi) e con cui le clienti potranno essere aggiornate su tutte le novità e i prodotti del momento in vendita.

Gabriella è decisa a trasferirsi a Parigi con Cosimo, Tina ritorna a Milano

Nel contempo la talentuosa stilista Gabriella (Ilaria Rossi) disegnerà la sua ultima collezione, dopo aver deciso di trasferirsi a Parigi con il marito Cosimo (Alessandro Cosentini) con cui sembrerà aver ritrovato la sintonia perduta.

Le veneri del grande negozio milanese intanto non rimarranno indifferenti quando vedranno il nuovo arrivato Roberto Landi (Filippo Scarafia), un uomo che si rivelerà essere in realtà una vecchia conoscenza ed ex collaboratore di Vittorio: il nuovo arrivato farà ritorno nel capoluogo lombardo con un compito, quello di aiutare il direttore del Paradiso come creativo.

Infine Gabriella riceverà la visita inaspettata della sua ex cognata Tina (Neva Leoni), appena ritornata a Milano.