Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) i due protagonisti della soap turca Love is in the air, stanno continuando a far sognare i numerosi fan italiani nelle puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30.

Nell'episodio in programma su Canale 5 il 10 settembre 2021, la giovane studentessa verrà minacciata dalla nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever) che la costringerà a rinunciare ad avere al suo fianco l'architetto.

Trama Love is in the air, 10 settembre: Semiha propone alla nipote di accettare le sue quote dell'Art Life

Gli spoiler relativi al 75° episodio di Love is in the air che verrà trasmesso venerdì 10 settembre 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset dopo Brave and Beautiful, riportano che, durante la vigilia di capodanno, Serkan e Eda, dopo aver acquistato dei regali per i dipendenti, rientreranno all'Art Life.

L'architetto e la giovane studentessa rimarranno spiazzati nel vedere la nuova socia Semiha sul piede di guerra: quest'ultima, pur avendo fatto da poco il suo ingresso nella direzione della holding, scriverà una relazione nella quale metterà in dubbio le capacità e il modus operandi di Bolat.

Eda manifesterà fin da subito il suo disappunto verso l'atteggiamento scorretto della nonna, soprattutto quando descriverà Serkan come un individualista, un dirigente autoritario e poco presente. Semiha, nonostante l'intervento della nipote, continuerà ad andare avanti per la sua strada, rifiutandosi di scendere a compromessi.

A questo punto, Eda deciderà di affrontare direttamente Semiha, la quale coglierà l'occasione per proporre alla nipote di accettare le quote appena acquistate da Efe (Ali Ersan Duru), diventando così al suo posto la proprietaria della holding: qualora dovesse rifiutare, ci saranno delle conseguenze spiacevoli per Serkan.

Eda su tutte le furie a causa della nonna, Balca invita Serkan a passare da lei

Semiha minaccerà la nipote e le dirà di essere pronta a rovinare la carriera dell'architetto se dovesse apprendere che tra di loro c'è stato un ritorno di fiamma.

La situazione finirà per complicarsi ancora di più quando Eda si renderà contro che sua nonna si è trasferita da lei e da sua zia Ayfer (Evrim Doğan): decisamente arrabbiata, la giovane deciderà di trascorrere la notte fuori in compagnia di Serkan.

Tutto sembrerà procedere per il meglio tra Yildiz e l'architetto, fino a quando non arriverà una telefonata di Balca (İlayda Çevik) che inviterà Bolat ad andare a casa sua.

Eda si adeguerà alla volontà della nonna, oppure metterà a repentaglio la reputazione del suo amato? Questa vicenda si chiarirà nelle prossime puntate di Love is in the air.