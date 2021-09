Cresce l'attesa per il ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre alle ore 14:45 circa. Dopo la pausa estiva, i protagonisti del trono classico e over saranno pronti a rimettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Le anticipazioni della prima settimana di messa in onda del programma, rivelano che ci saranno subito dei colpi di scena: a partire dalle novità che riguardano la dama Gemma Galgani, che tornerà in studio con il seno rifatto.

Riparte Uomini e donne in tv, anticipazioni 13-17 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne in programma dal 13 al 17 settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di alcuni volti "simbolo" del programma sentimentale di Canale 5.

Uno di questi è sicuramente Gemma Galgani, che quest'anno si rimetterà in gioco ma con delle novità importanti che la riguardano.

In studio, infatti, la dama torinese ammetterà di essersi rifatta il seno durante l'estate: una scelta forte, che non passerà inosservata e che scatenerà subito l'ira di Tina Cipollari.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, non perderà occasione per puntare nuovamente il dito contro la sua nemica giurata dopo aver appreso del suo intervento per aumentare di qualche taglia le dimensioni del suo décolleté.

Gemma ha rifatto il seno ed è subito scontro con Tina Cipollari

Tra Tina e Gemma, quindi, anche quest'anno sarà subito scontro fin dalla prima puntata di messa in onda.

E poi ancora le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne dal 13 al 17 settembre (registrate a fine agosto), rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di altri protagonisti del trono over.

Tra questi è confermata la presenza della dama Isabella, così come quella del cavaliere Armando Incarnato, che si rimetterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

Spazio anche alla dama Ida Platano, che sarà così una delle protagoniste di questa attesa edizione.

Per quanto riguarda, invece, il parterre del trono classico, durante la prima settimana di programmazione ci sarà la presentazione dei nuovi 4 tronisti ufficiali che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

La presentazione dei 4 tronisti: anticipazioni Uomini e donne al 17 settembre

Tra questi vi è il giovane Joele, 26 anni, che si definisce una persona affettuosa e seria, proveniente da una famiglia umile ma di sani principi.

Il secondo tronista, invece, si chiama Matteo e si definisce "una testa calda" che se ne frega del giudizio della gente.

Spazio poi a Roberta, la prima nuova tronista donna di questa edizione di Uomini e donne, che nel video di presentazione ha raccontato il difficile momento legato alla morte di suo padre.

Sul trono del programma di Canale 5, quest'anno, ci sarà anche Andrea Nicole, la prima tronista transessuale (che ha già concluso il suo percorso di transizione) pronta a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.