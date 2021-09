Brutte notizie per i fan di Brave and Beautiful, la popolare soap opera turca che questa estate ha fatto il proprio ingresso nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Mediaset, prendendo il posto di Uomini e donne.

A partire dal prossimo lunedì 13 settembre, ci saranno delle novità legate alla programmazione della rete ammiraglia Mediaste e, col ritorno del dating show di Maria De Filippi, non ci sarà più spazio per la messa in onda della soap. Quale sarà a questo punto il suo destino?

Non si esclude che la soap con Cesur e Suhan, possa proseguire in un'altra fascia oraria.

Cambio programmazione per Brave and Beautiful 'sfrattato' da Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Canale 5 rivelano che dal prossimo lunedì 13 settembre, tornerà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne.

La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi andrà in onda nella consueta fascia oraria del primo pomeriggio, alle ore 14:45 circa e come sempre andrà avanti fino alle 16:10 circa.

Questo vuol dire che, dal prossimo lunedì, la soap Brave and Beautiful sarà rimpiazzata dalla trasmissione dei sentimenti di Canale 5 e non avrà più spazio nel palinsesto feriale di Canale 5.

Destino incerto per la soap con Cesur e Suhan

La programmazione autunnale di Mediaset, infatti, prevede che proseguirà la messa in onda di Love is in the air nel palinsesto pomeridiano Mediaset, ma non invece quello con la soap che vede protagonisti Cesur e Suhan.

Quale sarà a questo punto il destino di Brave and Beautiful? Al momento, stando a quanto apprende Blasting News, in casa Mediaset starebbero pensando di riprogrammare la soap in un'altra fascia oraria.

L'ipotesi plausibile è quella di trasmettere i nuovi episodi della soap con Cesur e Suhan nella fascia della domenica pomeriggio, nello slot che va dalle 14:30 alle 16 circa, quando poi la linea passerà a Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo e successivamente a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La soap Brave & Beautiful potrebbe anche tornare nel 2022

Al tempo stesso, però, non si esclude che l'appuntamento con la soap turca possa ritornare solo nel 2022 nel daytime di Canale 5, vale a dire al termine delle puntate di Love is in the air, che dovrebbe salutare il pubblico entro la fine del 2021.

In tal caso, gli episodi di Brave and Beautiful verrebbero programmati su Canale 5 nella fascia che va dalle ore 16:40 alle 17:35 (quella che sarà occupata in autunno dalla soap con Eda e Serkan) e manterrebbe l'appuntamento quotidiano in daytime, così come è successo già nel corso dell'estate.

Quale sarà a questo punto la decisione finale dei vertici del Biscione? Lo scopriremo nei prossimi giorni.