La storia tra Eda e Serkan sarà ancora irta di ostacoli nelle prossime puntate di Love is in the air. Anche se i sotterfugi di Balca e le macchinazioni della signora Semiha non sono riusciti a separare i due giovani, il lieto fine è ancora lontano. Nelle puntate in onda dal 20 al 25 settembre, Eda e Serkan saranno impegnati nei preparativi delle nozze caratterizzati dai continui battibecchi tra Aydan e Ayfer e dalle pretese della nonna di Eda che ha deposto l'ascia di guerra, ma vuole che rispettino le tradizioni. Come se non bastasse, i futuri sposi avranno un ripensamento a causa di una telefonata equivoca.

Tuttavia, sarà un viaggio di lavoro inaspettato a mettere a repentaglio il matrimonio.

Anticipazioni Love is in the air 20-21 settembre: Semiha depone le armi, ma vuole che si rispetti la tradizione

Il fidanzamento di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) porterà un iniziale scompiglio nelle loro famiglie. Anche se Semiha (Ayşegül İşsever) non rappresenterà più un ostacolo alla loro unione, accadranno una serie di imprevisti che renderanno più difficile i preparativi. La nonna di Eda avrà anche deposto l'ascia di guerra, ma pretenderà che si tenga fede alle tradizioni, con la notte dell'Hennè e l'acquisto dei regali. Secondo le anticipazioni di Love is in the air, Serkan chiederà al team dell'Art Life di dare una mano e ognuno si impegnerà a portare a termine un compito, persino il combinaguai Erdem che dovrà occuparsi del cibo necessario per il banchetto.

Mentre saranno tutti affaccendati nei preparativi, gli uomini di Melih spieranno ogni mossa del team. Intanto, lo strampalato assistente di Engin (Anıl İlter) ordinerà tutto il necessario, ma mancheranno misteriosamente i cristalli di zucchero che servono per preparare il sorbetto, tradizionalmente servito nella notte dell'Hennè.

Un equivoco crea problemi tra Eda e Serkan: spoiler Love is in the air, 22-23 settembre

Le anticipazioni di Love is in the air in onda dal 20 al 25 settembre rivelano che la mancanza dei cristalli di zucchero complicheranno le cose, ma Erdem dovrà trovare una soluzione. Dopo aver cercato inutilmente per mare e monti, l'assistente improvvisamente riceverà un pacco contenente i tanto desiderati cristalli dal signor Melih.

Il misterioso omaggio sarà consegnato da una donna che chiederà di mantenere il segreto sul mittente. Balca (İlayda Çevik), intanto, insisterà per essere presente alla notte dell'Hennè di Eda, ma la donna non avrà buone intenzioni. La serata si concluderà spiacevolmente poiché tutte, tranne l'addetta alle pubbliche relazioni, perderanno i sensi dopo aver bevuto il drink contenente un sonnifero. Alla fine, dopo il tentato rapimento di Eda ad opera degli uomini di Melih e il licenziamento di Balca, i preparativi riprenderanno il loro corso. Tuttavia, qualcos'altro andrà storto. Eda ascolterà una conversazione telefonica di Serkan e dalle sue parole capirà, erroneamente, che l'uomo non è pronto al grande passo.

L'equivoco continuerà quando, un momento dopo, l'architetto penserà la stessa cosa di Eda.

Tutto è pronto per le nozze, ma accade un imprevisto: Love is in the air 24-25 settembre

Engin, Erdem e Ferit (Çağrı Çıtanak) organizzeranno un viaggio a Sapanca per l'addio al celibato di Serkan. Eda e le ragazze, intanto, seppur infastidite dal comportamento dei loro compagni, decideranno di raggiungerli. Dopo altri fraintendimenti e spensierati momenti tra amici, finalmente arriveranno gli opportuni chiarimenti. Archiviato l'equivoco, i preparativi riprenderanno. Le anticipazioni relative all'appuntamento eccezionale con Love is in the air di sabato 25 settembre rivelano che arriverà per Eda il giorno della scelta dell'abito.

La aiuteranno nella difficile impresa le amiche, la zia Ayfer (Evrim Doğan) e la suocera Aydan (Neslihan Yeldan). Anche Serkan, nel frattempo, sceglierà l'abito da indossare il giorno del matrimonio. Dunque, sembrerà che tutto stia filando liscio. Tuttavia, proprio il fatidico giorno Serkan dovrà affrontare un viaggio di lavoro inaspettato in Italia.