Cosa succederà negli episodi del 27 e 28 settembre ne Il Paradiso delle Signore? Le trame si preannunciano avvincenti e soprattutto imperdibili, poiché faranno da apripista ad una settimana piena di colpi di scena. Innanzitutto Salvatore perderà la testa per l'ex Venere Anna Imbriani e le farà la corte. Flora diverrà la sostituta di Gabriella Rossi, mentre Ezio Colombo rimpiazzerà l'uscente Cosimo Bergamini. Tina si assenterà per un po' di tempo per ragioni misteriose che la porteranno in Svizzera. E mentre Stefania sarà al settimo cielo per il trasferimento del padre a Milano, Gloria non sarà dello stesso avviso.

Infine Adelaide farà una mossa che non piacerà a Ludovica.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, puntata 27 settembre: Salvatore perde la testa per Anna e le fa una corte serrata

Col ritorno in scena di una delle precedenti Veneri del Paradiso delle Signore, ovvero della vedova Anna Imbriani, finalmente l'animo ferito di Salvatore troverà uno stimolo per poter dimenticare definitivamente il suo grande amore: Gabriella. Tornando ad Anna, i telespettatori più affezionati rammentano la sua uscita di scena dalla soap. Dopo svariate vicissitudini, la donna aveva fatto letteralmente perdere le proprie tracce, fuggendo dalla città milanese. Tutto questo insieme al suo amato Quinto e la piccola Irene, avuta da un uomo sposato.

Ai tempi, l'intento di Anna era quello di non farsi più ritrovare dal padre di sua figlia. Tuttavia, in seguito alla morte di Quinto, Imbriani è tornata a Milano e ha fatto subito colpo su Salvatore. Sarà così che il socio di Marcello cercherà di conquistarla: ci riuscirà?

Intanto, Vittorio, quando verrà a conoscenza di una peculiarità interessante che caratterizza la nuova arrivata Flora, deciderà di parlarle per farle una proposta decisamente allettante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel dettaglio, il direttore del Grande Magazzino di Milano le chiederà di collaborare con lui in qualità di stilista, visto che possiede un grande talento per quanto concerne il disegno. Tina si accingerà a lasciare la città lombarda per recarsi a Zurigo, ma non dirà a nessuno il motivo di questa sua partenza. Con l'addio di Cosimo, la ditta Palmieri necessiterà di un sostituto, ed ecco allora che farà il suo ingresso Ezio Colombo.

Quest'ultimo si rivelerà essere il padre di Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 28 settembre: Flora prende il posto di Gabriella

Una delle novità più rilevanti di questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è sicuramente quella riguardante Agnese. La madre di Antonio, Tina e Salvatore verrà promossa a responsabile dell'intera sartoria! Un passo lavorativo molto importante e soddisfacente per questo personaggio femminile. Stefania, invece vorrà festeggiare col padre il fatto che si trasferirà a Milano. Un entusiasmo che al contrario Gloria non condividerà affatto. Infine, le trame del 28 settembre de Il Paradiso delle Signore rivelano che Flora, dopo averci riflettuto, deciderà di accettare la proposta lavorativa di Vittorio Conti, nonostante i dissensi nei confronti di questa decisione da parte di alcuni dipendenti. Adelaide non vorrà accettare la richiesta di dimissioni ricevuta da parte di Ludovica.