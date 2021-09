Ritorna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore. A partire da lunedì 13 settembre la soap andrà in onda su Rai Uno alle 15:55. Previste diverse new entry tra cui quella di Flora Liz Ravasi, figlia illegittima di Achille. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa il 21 settembre preannunciano tante novità. Flora, giunta da poco a Milano, perde i suoi bagagli. Pertanto la ragazza si recherà al Paradiso per fare degli acquisti. Le Veneri non potranno non notare la sua competenza nella moda ed il suo buon gusto. Poco dopo la giovane incontrerà un assicuratore che le darà delle informazioni importanti per il suo futuro.

Flora verrà a a sapere che il padre le ha lasciato una somma di denaro in eredità ed una lettera. Umberto scoprirà che la figlia di Achille di trova in città ed informerà subito Adelaide. Nel frattempo Ludovica e Marcello dovranno affrontare non poche difficoltà a causa del loro divario sociale. Nonostante ciò, la coppia apparirà più unita che mai. Tina nasconde un segreto riguardo la sua vita privata. La figlia di Agnese avrà il coraggio di aprirsi con Gabriella, alla quale racconterà che il suo matrimonio con Sandro è finito da un bel po'.

Il Paradiso, puntata 21 settembre: Flora va al grande magazzino per delle compere

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 21 settembre svelano che Flora perderà i suoi bagagli.

Dunque deciderà di recarsi al grande magazzino più famoso di Milano per fare dei nuovi acquisti. La giovane si mostrerà piuttosto esperta di moda e questo non passerà inosservato. Difatti le Veneri non potranno non notare il suo buon gusto e le sue conoscenze in campo di moda.

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 21/9: Flora saprà dell'eredità del padre

Nel corso dell'episodio che sarà trasmesso martedì 21 settembre, Flora avrà un incontro con un assicuratore. In quest'occasione la ragazza scoprirà che il padre le ha lasciato in eredità una cospicua somma di danaro. Inoltre nelle mani della giovane finirà anche una missiva scritta da suo padre.

Le anticipazioni purtroppo non rivelano cosa Ravasi abbia potuto scrivere a sua figlia. Umberto verrà a sapere per caso che la figlia di Achille si trova a Milano. Guarnieri informerà Adelaide della novità che lascerà la contessa piuttosto preoccupata.

Il Paradiso, anticipazioni 21 settembre: Tina si aprirà con Gabriella

Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso il 21 settembre preannunciano che verrà a galla un importante dettaglio della vita personale di Tina Amato. La ragazza parlerà con Gabriella della fine del suo matrimonio con Sandro. Nel frattempo Ludovica e Marcello dovranno affrontare ancora diverse difficoltà, ma la coppia appare molto unita e determinata.