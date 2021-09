Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6. Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda giovedì 23 e venerdì 24 settembre 2021 si preannunciano ricche di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Ludovica e Marcello che entrerà un po' in crisi, mentre Flora deciderà di incontrare la contessa Adelaide. Per Gabriella, invece, sarà il momento di dire addio ai suoi amici.

Flora incontra Adelaide: trama Il Paradiso delle signore 6 del 23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 che andrà in onda questo giovedì pomeriggio in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Flora Ravasi dopo il suo rientro in città, chiederà di poter incontrare Adelaide, la donna che ha sposato suo padre.

Un desiderio che verrà ben presto esaudito, dato che l'incontro tra le due donne avverrà: cosa succederà e quali saranno le impressioni della contessa?

Intanto Vittorio Conti si ritrova senza stilista, dato che colui che avrebbe dovuto sostituire Gabriella si tirerà indietro all'ultimo minuto.

Ludovica delusa da Marcello

Una situazione che non renderà per niente serena Gabriella, la quale quasi arriverà a sentirsi in colpa per la situazione che si è venuta a creare nel grande magazzino. La trama della soap opera in onda su Rai 1, però, rivelano che Vittorio prenderà in mano le redini della situazione e si adopererà affinché Gabriella non si senta in colpa per quello che è successo.

Occhi puntati anche su Ludovica: in questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 23 settembre, Ludovica arriverà a fare una scoperta del tutto inaspettata sul conto di Marcello, che la lascerà senza parole.

Sarà proprio dopo questa amara verità, che Ludovica arriverà a prendere una decisione importante: ha intenzione di rassegnare le sue dimissioni ufficiali dall'incarico di vicepresidentessa del Circolo. La contessa accoglierà la sua richiesta?

Gabriella pronta a partire: anticipazioni Il Paradiso 6 del 24 settembre

E poi ancora, venerdì 24 settembre si concluderà questa nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore 6.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata in onda su Rai 1 alle 15:55 circa, rivelano che Gabriella si preparerà a partire per Parigi, dove raggiungerà suo marito Cosimo.

La sua partenza, però, sarà prima sugellata da una festa d'addio con tutti i colleghi: sarà proprio in questa circostanza che, l'ormai ex stilista del Paradiso, proverà una grande nostalgia e non tratterrà la commozione.

Intanto Vittorio Conti avrà una brillante idea. L'uomo troverà dei bozzetti di abiti che appartengono a Flora Ravasi e ne rimarrà particolarmente colpito, al punto da provare a bloccare la partenza della donna per l'America e proporle una collaborazione come stilista.