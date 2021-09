In occasione della terza puntata del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo ha deciso di indossare il niqab per tutta la diretta. Nonostante il bellissimo messaggio di solidarietà inviato alle donne afgane, Alfonso Signorini ha accolto la scelta con perplessità. Dopo averne parlato con la "vippona", il conduttore ha invitato Jo a cambiare look.

La scelta della concorrente

Visto quello che sta accadendo in Afghanistan, Jo Squillo ha voluto mandare un messaggio di solidarietà alle donne vittime del regime talebano. La 59enne aveva confidato l'idea di varcare la porta rossa con il velo islamico integrale, ma la scelta è stata rimandata alla terza puntata del Reality Show.

In apertura, Alfonso Signorini si è occupato subito del look della "vippona". Il conduttore ha chiesto alla diretta interessata come ha effettuato una scelta simile.

A quel punto l'artista ha sostenuto che bisogna mandare dei messaggi forti anche in momenti di leggerezza come quelli che potrebbe regalare il Grande Fratello. Dopo avere ascoltato Jo, Signorini ha fatto un plauso. Poi, ha fatto presente che la squadra del reality show è sempre al fianco delle donne.

Il commento di Signorini

Dopo uno scambio di battute iniziali con Jo Squillo, Alfonso Signorini ha invitato la concorrente a cambiare look: "Adesso puoi anche togliertelo eh, non posso vederti tutta la puntata così". Alla richiesta del presentatore, la diretta interessata è incappata in una gaffe: "Ma come fanno a vivere così?" A replicare alla "vippona" ci ha pensato lo stesso Signorini che si è domandato a sua volta di non sapere minimamente come facciano le donne ad indossare il burqa.

A tale proposito, il conduttore ha rinnovato il suo invito alla gieffina: "Toglilo, mi fai una certa impressione". Prima di cambiare abbigliamento, Jo Squillo ha rinnovato il suo messaggio. Dopo avere sottolineato che lei e le sue compagne d'avventura sono fortunate, ha rivolto un pensiero alle "sorelle di Kabul".

La reazione del web

La conversazione tra Alfonso Signorini e Jo Squillo ha spaccato l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi ha sostenuto la concorrente mentre dall'altro c'è chi ha ritenuto una mancanza di rispetto il look adottato dall'artista. Alcune critiche, sono state indirizzate anche al conduttore del Grande Fratello Vip.

Su Twitter, un utente ha sostenuto che alcune esternazioni del conduttore sono state offensive e fuori luogo.

Un altro utente, ha attaccato il programma: "Sempre peggio". Al contrario, un telespettatore ha spezzato una lancia a favore di Jo Squillo: "I soliti buonisti si scandalizzano e gridano all'offesa ma dovrebbero scandalizzarsi per le donne costrette a vivere così".