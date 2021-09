La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco, ma le polemiche e i litigi sono già molti. Prima fra tutti la questione "Goria e Ainett", che vede come protagonisti oltre ai due vipponi, la fidanzata di Amedeo, Vera Miales. Quest'ultima, stanca delle immagini e del chiacchiericcio sui social, ha deciso di reagire. L'influencer non ne può più e si lascia andare nelle storie di Instagram, dove non risparmia nessuno. Se la prende non soltanto con Ainett, ma anche con il fidanzato. Nello sfogo è inclusa anche Francesca Cipriani: "Istiga Amedeo a continuare l'approccio".

Vera Miales bacchetta Amedeo Goria: 'Il gioco è bello quando dura poco'

La fidanzata di Amedeo Goria non ci sta più, decide quindi di dare via libera ad un monologo su Instagram. Ammette di essere stanca di difenderlo, poiché sta passando per quella che non è: "Il gioco è bello quando dura poco. Mi stai facendo fare la figura della c.... Decide quindi di bacchettare il fidanzato, invitandolo a darsi una calmata: "Frena i tuoi bollenti spiriti... uomo avvisato mezzo salvato".

La fidanzata del vippone contro Ainett

La ragazza del gieffino, nel suo sfogo, non può non menzionare Ainett. Secondo la Miales, la vippona sta esagerando. La accusa, infatti, di provocare Amedeo Goria: "Non puoi girare sempre con tutto di fuori...

è pur sempre un uomo". L'influencer discolpa Goria, in quanto, secondo lei, è impossibilitato a trattenersi se la Stephens continua ad avere questi atteggiamenti provocatori. É evidente che la fidanzata del concorrente non sopporti più la sua "rivale", tanto da dire che è arrivata al limite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vera Miales un fiume in piena: ne ha anche per Francesca Cipriani

Come se non bastasse, non c'è solo un triangolo amoroso all'interno del Grande Fratello Vip. La ragazza ha qualcosa da dire anche ad un'altra gieffina, Francesca Cipriani, anche lei colpevole degli atteggiamenti del fidanzato. Vera Miales invita Cipriani a smettere di istigare Ainett e Goria, in quanto si rende complice e, inoltre, non fa fare una bella figura all'ex marito di Maria Teresa Ruta.

"So che il mio fidanzato è un personaggio forte e vi state facendo le spalle su di lui.. ma abbiate rispetto!".

L'influencer vuole rimettere tutti in riga: entrerà oggi nella casa del Grande Fratello?

Non sappiamo ancora se l'ira di Miales cesserà dopo questo lungo sfogo. Probabilmente se la liaison continuerà tra i due concorrenti, entrerà nella casa per bacchettare una volta per tutti il fidanzato e la rivale in amore. Oggi ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip e potrebbe esserci il tanto atteso confronto. Le anticipazioni ancora non ci danno conferma di ciò, ma i recenti accadimenti ce lo fanno ben sperare.