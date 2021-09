Gianmaria Antinolfi è finito al centro di una polemica. Nel dettaglio, il concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha spiegato che i suoi amici lo hanno incitato ad avere rapporti intimi con Sophie Codegoni. In seguito alle affermazione del 36enne campano, la signora Veronica Pasciuti ha attaccato duramente il “vippone”.

Le dichiarazioni di Gianmaria

Parlando con Alex Belli, Gianmaria ha dichiarato che non avrebbe avuto problemi a creare una relazione finta nella casa di Cinecittà. Il motivo? Per creare dinamiche. Inoltre, il 36enne ha sostenuto che se fosse entrato al Reality Show single avrebbe avuto più possibilità di creare il “panico”.

Non contento, Gianmaria ha rivelato ciò che gli hanno detto i suoi amici. A quanto pare, alcuni avrebbero consigliato ad Antinolfi di finire sotto le coperte con Sophie Codegoni. A tal proposito il diretto interessato ha sostenuto di non avere timore ad avere rapporti intimi davanti ai riflettori.

Lo sfogo della mamma di Sophie

Le parole di Gianmaria non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24. Ma non solo, anche la mamma di Sophie le ha sentite e ha voluto replicare al 36enne campano. Senza mezzi termini Veronica Pasciuti si è domandata, perché alcuni uomini continuano a vedere il corpo di una di una donna come merce di scambio. Rivolgendosi a Gianmaria, la signora Veronica ha chiosato: “Ma tu razza di bruttone del Neolitico pensi di essere in un nightclub club del Vomero?” La diretta interessata ha invitato Antinolfi a chiedere scusa sia a lei che a sua figlia, perché determinate affermazioni sono inammissibili in un reality show.

Successivamente, la mamma di Sophie ha fatto un appello alla figlia: “Metti al suo posto quello sconosciuto, vestito da cafone che non sa parlare neanche l’italiano”. A detta di Veronica, il 36enne sarebbe diventato famoso solamente per avere “venduto” una paparazzata in compagnia di Belen Rodriguez.

Il consiglio alla figlia

Prima di concludere il suo sfogo, Veronica Pasciuti si è sentita in dovere di dare un consiglio alla figlia. Nel dettaglio, la donna ha chiesto a Sophie di farsi conoscere meglio dai telespettatori. Ad esempio, l’ex tronista di Uomini e Donne dovrebbe andare a letto prima la sera e svegliarsi prima la mattina.

La figlia dovrebbe aiutare di più i suoi coinquilini nelle faccende di casa. Infine, dovrebbe avvicinarsi ad una persona dall’istinto materno nella casa di Cinecittà, in modo da avere una guida e non essere sopraffatta da “vipere”.

Tornando a Gianmaria Antinolfi, Veronica Pasciuti ha lanciato un’altra stoccata: “Povero figlio del nulla”. A detta della donna, il 36enne, visto che lavora nel campo della moda, dovrebbe anche imparare a vestire meglio.