Lunedì 13 settembre andrà in onda la prima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che gli episodi in onda la prima settimana, fino al 17 settembre, saranno ricchi di colpi di scena. Vittorio accoglierà le Veneri al grande magazzino e pieno d'idee darà vita alla rivista Paradiso Market. A casa Amato tornerà Tina, la sorella di Salvatore, che riunirà finalmente la famiglia siciliana. Al grande magazzino farà ingresso anche un vecchio collaboratore di Vittorio, Roberto Landi, che inizierà a lavorare in atelier come creativo.

La relazione tra Ludovica e Marcello continuerà a essere tormentata: la contessa non approverà la loro storia e metterà la giovane Brancia davanti a un bivio.

Trame Il Paradiso delle Signore, torna Tina Amato

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che verranno trasmesse dal 13 al 17 settembre, Vittorio Conti riaprirà le porte del suo atelier. Continuerà a pensare a Marta, ma nonostante ciò cercherà di andare avanti e dimenticare il suo matrimonio. Pieno d'idee per la nuova stagione, darà vita al Paradiso Market, ovvero una rivista che vanterà come editore Umberto Guarnieri. Intanto Gabriella inizierà a disegnare la sua ultima collezione, in quanto lascerà la città per partire a Parigi con Cosimo.

Al grande magazzino farà ingresso una new entry: Roberto Landi, vecchio amico di Vittorio, che tornerà ad affiancarlo come creativo. A casa Amato, invece, tornerà Tina, la figlia di Agnese e Giuseppe.

I ricatti della contessa di Sant'Erasmo

Durante le nuove puntate della soap italiana, in onda dal 13 al 17 settembre, ricomparirà anche la modella Ines.

La donna cercherà di attirare l'attenzione di Vittorio, ma lui non si sentirà ancora pronto per iniziare una nuova relazione. Intanto nel magazzino del Paradiso, Armando e Gloria sono ormai diventati buoni amici e la capo commessa confesserà al capo magazziniere di essere ancora legata all'ex marito, Ezio Colombo. Nel frattempo Adelaide non approverà la relazione tra Marcello e Ludovica e per tale ragione la contessa metterà alle strette la giovane: dovrà scegliere se essere la presidentessa del prestigioso locale oppure se rimanere accanto al barista.

Essendo una ragazza determinata, Ludovica non avrà la minima intenzione di lasciarsi intimidire da Adelaide. Per questo motivo deciderà di presentarsi con Marcello al prossimo evento che si terrà al Circolo.