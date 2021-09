Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore sono in onda su Rai 1 dal 13 settembre e, nella sesta stagione della fiction, farà il suo ingresso nel cast anche il papà di Stefania, Ezio. L'arrivo del suo ex compagno, susciterà forte tensione in Gloria, mentre Stefania sarà felice di potere nuovamente vivere accanto a suo papà. Nel frattempo, Colombo proverà a ricostruire una vita a Milano e cercherà di trovare un nuovo impiego. Ezio, infatti, farà un colloquio con Umberto per ricoprire una posizione nella ditta Palmieri. La capocommessa, invece, deciderà di scrivere una lettera al padre di sua figlia ma, prima di consegnargliela scoprirà qualcosa che le farà cambiare idea.

Il Paradiso delle signore: il ritorno di Ezio suscita tensione in Gloria

Massimo Poggio è entrato ufficialmente nel cast de Il Paradiso delle signore e l'attore ricopre il ruolo di Ezio. Il papà di Stefania tornerà a Milano e, al momento, non è chiaro ancora cosa accadrà nella vita della Venere e della capocommessa dopo l'arrivo in città dell'uomo. Secondo le anticipazioni trapelate sulle nuove puntate della fiction Rai, Stefania sarà entusiasta di avere suo papà vicino a lei, mentre Gloria vivrà momenti di tensione, in quanto non saprà cosa potrebbe succedere avendo accanto il suo ex compagno. Nel frattempo, il signor Colombo proverà a cercare un lavoro nella fabbrica di Guarnieri.

Il Paradiso delle signore: Gloria scrive una lettera a Ezio

Ezio, infatti, farà un colloquio con Umberto per provare a ottenere un incarico nella sua azienda. Il papà di Stefania otterrà il posto e diventerà direttore della Palmieri. Gloria, intanto, deciderà di scrivere una lettera a Colombo e inizialmente sarà intenzionata a consegnare la missiva a suo marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo, però, succederà qualcosa che farà cambiare idea alla capocommessa del Paradiso. La signora Moreau, infatti, scoprirà una triste verità che le farà scegliere di non dare più la lettera a Ezio.

Il Paradiso delle signore: Salvatore fa un regalo ad Anna, ma lei non gradisce

Oltre alle vicende legate alla famiglia Colombo, durante le puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre, verranno trattate anche le storie della famiglia Amato.

Infatti, Salvatore farà un regalo ad Anna, ma la ragazza non gradirà il dono e non prenderà bene la cosa. Inoltre, anche la mamma del barista avrà problemi, perché non andrà d'accordo con Flora, per questo motivo Vittorio Conti cercherà di fare da mediatore. Non resta che attendere i prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 6, per scoprire quale verità apprenderà Gloria.