A meno di due settimane dall'ingresso nella casa del GF Vip 6, uno dei concorrenti sembra essere intenzionato ad abbandonare il Reality Show. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi. Parlando con Amedeo Goria, il 36enne campano ha espresso il desiderio di voler tornare alla vita di tutti giorni perché stanco emotivamente.

Le parole di Gianmaria

Durante la terza puntata del reality show, Gianmaria Antinolfi è stato etichettato da Soleil Sorge come uno stalker. Terminata la diretta, i due coinquilini hanno continuato la discussione fino a minacciare di passare alle vie legali.

Da quel litigio, il 36enne sembra essere cambiato all'interno della casa più spiata d'Italia. Lo stesso Alex Belli ha sostenuto di vedere un Gianmaria più "spento" rispetto ai primi giorni.

In effetti, la valutazione dell'attore non sembra essere così sbagliata. L'ex compagno di Belen Rodriguez, durante una chiacchierata con Amedeo, ha confidato l'intenzione di abbandonare il GF Vip. Il diretto interessato ha ammesso di avere terminato gli argomenti e di essere stanco emotivamente. Nel dettaglio, l'imprenditore ha spiegato che vorrà fare chiarezza sulla sua persona nella puntata di venerdì 24 settembre. Gianmaria vorrebbe lasciare la casa solamente dopo avere chiarito con Soleil, anche se ha poi chiosato: "Sabato torno alla mia vita".

Il commento di alcuni telespettatori sul concorrente del GF Vip

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso un commento sul presunto abbandono di Gianmaria Antinolfi. Un utente ha invitato il 36enne a lasciare il GF Vip prima della puntata di venerdì, in modo che il televoto venga annullato. Un altro utente ha fatto sapere di essere contento se Gianmaria si auto-elimina da solo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se Antinolfi abbandonerà il Grande Fratello o meno non è dato sapere. Tuttavia, sui social c'è chi pensa che Gianmaria non metterà in atto un passo simile. Il motivo? Se il 36enne lascia il reality show stralciando il contratto, dovrà pagare una penale molto salata. Inoltre, Signorini potrebbe convincere il gieffino a restare in gioco perché con Soleil sta creando moltissime dinamiche.

Gianmaria potrebbe essere intimorito dall'uscita di un 'segreto'

In occasione dello scontro tra Soleil e Gianmaria, la 27enne ha incalzato il coinquilino in merito ad un presunto segreto accennato dal manager. Nonostante il diretto interessato abbia rivelato di non avere nessuno "scheletro nell'armadio", alcuni utenti sul web hanno mandato in tendenza l'argomento. Ad alimentare il Gossip ci ha pensato anche Roger Garth: il 41enne, su Instagram, ha spiegato che prima o poi verrà fuori il segreto del 36enne campano. Inoltre, il gieffino non avrebbe risposto a tono all'influencer italo-americana per non destare sospetti.

A questo punto non è escluso che il concorrente del GF Vip voglia lasciare il programma anche per questa situazione.