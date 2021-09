Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto si sono lasciati. In un'intervista al magazine di U&D, l'ex tronista romano ha svelato ulteriori dettagli sulla rottura con l'ex corteggiatrice. Massimiliano ha precisato che rifarebbe tutto ciò che ha fatto, ma forse la coppia ha corso troppo. Come raccontato dal 20enne, dietro la scelta di interrompere la relazione ci sarebbe stata anche la famiglia di lui.

Le parole dell'ex tronista di U&D

Da diverse settimane la relazione tra Massimiliano e Vanessa è giunta al capolinea. In un'intervista, l'ex protagonista del dating show di Canale 5 ha spiegato che non prova alcun rancore verso la sua ex compagna.

Il 20enne ha rivelato di avere vissuto una storia a mille dopo la scelta a Uomini e donne, ma al tempo stesso tutto ha preso una piega assurda. Ogni volta che Mollicone doveva vedere Spoto, quest'ultima scendeva da Prato e andava a vivere diverse settimana a casa dell'ex tronista.

In principio, il modello romano si è sentito di dare anima e corpo alla sua compagna. Successivamente, però, sentiva di volersi riappropriare dei suoi spazi. Inoltre, Massimiliano non ha nascosto che ha influito sulla rottura anche la sua famiglia: "Mi vedeva diverso". A detta del giovane, non è stato facile per nessuno vivere da un giorno all'altro con un'altra presenza "sconosciuta" in casa. L'ex tronista di U&D ha confidato di avere toccato l'argomento con Vanessa, ma quest'ultima ogni volta reagiva male come se Massimiliano la stesse lasciando.

'Avevo difficoltà a vedere i miei amici'

Mollicone ha lamentato il fatto di avere trascurato anche i suoi amici: le poche volte che usciva con loro, si sentiva in colpa per la compagna. Sebbene abbia cercato di fare integrare l'ex corteggiatrice nella sua comitiva, Vanessa non si sarebbe mai integrata. A quel punto l'ex tronista di U&D ha cominciato a detestare questa situazione, tanto da interrompere la storia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una volta presa la decisione, il 20enne romano ne ha parlato con la diretta interessata e ha chiuso. Come riferito da Mollicone, la relazione è giunta al capolinea perché i due ex protagonisti del dating show avevano degli obbiettivi completamente diversi.

La versione dell'ex corteggiatrice di U&D

In un'intervista al magazine di U&D, anche Vanessa Spoto ha fornito la sua versione dei fatti.

L'ex corteggiatrice al contrario del suo ex ha ammesso di provare un po' di rancore: Vanessa sente di avere troppo a Massilimiliano. Inoltre, la diretta interessata ha fatto mea culpa: "Pensavo solo a lui e poco a me". Come Mollicone, anche Vanessa ha sostenuto che la convivenza è stata un errore.

Per quanto riguarda i motivi dell'addio, Spoto ha riferito che la coppia non ha mai cercato un punto d'incontro per risolvere i problemi. Nel momento in cui Massimiliano ha deciso di lasciarla, Vanessa ha confidato di essersi trovata davanti un muro. L'unico punto in cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno trovato un accordo è la rottura definitiva: Massimiliano e Vanessa non hanno alcuna intenzione di darsi una seconda chance.