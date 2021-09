Dayane Mello ha avuto un crollo emotivo a La Fazenda. Parlando con Aline Mineiro, la modella brasiliana ha spiegato di essere alla ricerca della felicità da anni ma di non averla ancora trovata. Dayane sente di avere su di lei troppe responsabilità, ma si è detta pronta a non mollare e lottare fino alla fine.

Mello in lacrime

Per Dayane Mello questo non è un periodo facile. La 32enne, nei giorni scorsi è stata vittima di molestie all'interno del Reality Show brasiliano. Parlando con Aline Mineiro, la modella è stata protagonista di uno sfogo. Mello ha confidato di voler vivere una vita normale come tutte le persone dopo tutto quello che ha passato: "Sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia".

Sulla base di quanto dichiarato, Dayane ha riferito di avere il timore di avere un carico di responsabilità enorme. Nonostante lo sfogo, la 32enne si è detta pronta a lottare: "Non posso mollare". Secondo la concorrente de La Fazenda, i suoi famigliari l'hanno sempre vista come la più forte della famiglia. Ma non è tutto, la diretta interessata ha confidato di avere saputo delle cose che non l'hanno fatta stare bene. Nel dettaglio, Dayane ha rivelato che prima di prendere parte al reality show ha trascorso un mese a San Paolo in compagnia delle sue amiche. In quei giorni, la 32enne è venuta a conoscenza di cose poco piacevoli: "Non voglio esporre le mie amiche, non voglio parlare".

Aline: 'Sei una donna coraggiosa'

Dopo avere asciugato le lacrime di Dayane Mello, Aline Mineiro ha cercato di consolare la sua compagna d'avventura.

La diretta interessata ha sostenuto che la vita di Dayane non sia stata tutta rosa e fiori. Per questo motivo, la 32enne non deve vergognarsi di piangere. A detta di Aline, c'è un tempo per tutto quindi Dayane non deve riempire la testa di brutti pensieri: "Vivi intensamente".

Mineiro è convinta che la famiglia Mello abbia puntato su Dayane per un motivo ben preciso: "Sei una donna coraggiosa".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In merito alle presunte strategie fatte da alcuni concorrenti contro la modella, Aline ha sostenuto che l'ex gieffina non deve avere paura di niente perché ha sempre detto quello che pensava in faccia: "Ti temono, sei una persona scomoda per loro".

Il commento di Rosalinda Cannavò

A proposito della famiglia Mello, Rosalinda Cannavò aveva lanciato un appello a Juliano.

Secondo la 28enne siciliana, dopo le molestie subite da Dayane, Juliano anziché incoraggiare la sorella a proseguire il gioco avrebbe dovuto prendere una presa di posizione nei confronti de La Fazenda. Per Rosalinda, i soldi dovrebbero passare in secondo piano davanti ad un episodio così grave come quello che è capito alla modella brasiliana.

La 28enne aveva puntata il dito anche contro gli autori del programma: "In questo momento non la stanno aiutando". Infine, aveva rinnovato il suo sostegno a Dayane.