In arrivo colpi di scena nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3. Protagonista Fabrizio Rosato, alle prese con un forte senso di fallimento conseguente agli affari disastrosi del pastificio. Marina si troverà ad affrontare un uomo completamente diverso e che le farà paura. Ciò che la Giordano non immagina è che il compagno possa diventare molto pericoloso per sé e per gli altri, come svelano le ultime anticipazioni di Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole dei nuovi episodi su Rai 3

Nelle prossime puntate di Upas, Serena si affiderà all'esperienza di Marina dopo aver scoperto che Filippo e Viviana si stanno scambiando di continuo dei messaggi.

La bella Giordano si troverà così nel ruolo di consigliera, riscoprendo il suo lato materno.

Gli spoiler di Un Posto al Sole svelano che Serena sarà sempre più convinta che Filippo stia con lei solo per il bene della piccola Irene e che, anche qualora recuperasse la memoria, non provi più amore nei suoi confronti. La presenza di Viviana sarà sempre più presente nella vita di Sartori, complicando la già delicata situazione.

Fabrizio diventa pericoloso

Marina, oltre a stare accanto a Serena, farà i conti anche con il cambiamento progressivo di Fabrizio. Rosato non è più lo stessi da quando la pubblicità del pastificio si è rivelata un fallimento.

La rabbia di Fabrizio sarà un crescendo, diventando pericolosa per chi gli sta accanto e persino per se stesso.

La tenace Giordano gli starà accanto, ma avrà la chiara sensazione di stare sempre sul filo del rasoio.

Marina terrorizzata da Rosato

Sarà così che Fabrizio inizierà a fare paura a Marina, che non saprà più come calmarlo. Stando agli ultimi retroscena di Un Posto al Sole, la drammatica situazione del pastificio innescherà una spirale di rabbia pericolosa sia per Rosato che per tutti coloro che gli stanno accanto.

In men che non si dica, i problemi di Fabrizio lo faranno cadere in una spirale potenzialmente tragica.

Resta da capire come si comporterà Roberto Ferri che, nonostante tutto, ha sempre aiutato Marina nei momenti di difficoltà. Ferri potrebbe anche approfittarne per guadagnare terreno con la mai dimenticata Giordano, sperando di farla cadere di nuovo tra le sue braccia.

Le altre anticipazioni di Upas: chi ha aggredito Susanna?

Oltre a questa storyline, nelle prossime puntate vedremo anche l'evoluzione delle indagini sull'aggressore di Susanna. Una nuova pista aperta da Franco e Niko potrebbe portare alla soluzione del caso, anche se non mancheranno colpi di scena pronti a cambiare ogni cosa.

Occhio anche a inaspettati ritorni: nei nuovi episodi di Un Posto al Sole rivedremo Lara, che rientrerà a Napoli con intenzioni ancora non ben chiare. Cosa avrà in mente? Staremo a vedere.