Loretta Goggi ha preso una decisione drastica: l'artista 71enne ha deciso di chiudere i suoi profili social. Il motivo? Dopo l'esibizione ai Seat Music Awards è stata pesantemente insultata per l'aspetto fisico, per il look scelto e per la decisione di cantare in playback sul palco dell’Arena di Verona.

In particolare, Goggi è rimasta spiazzata dalla "cattiveria" mostrata da alcune donne.

Le critiche e le offese dopo i Seat Music Awards

In occasione delle due serate dei Seat Music Awards - condotti da Vanessa Incrontrada e Carlo Conti - Loretta Goggi è stata invitata sul palco per celebrare un evento speciale: la sua Maledetta Primavera ha compiuto 40 anni.

La cantante si è presentata sul palco dell'Arena di Verona con un look sobrio e in ottima forma. Ha interpretato il suo storico successo sanremese in playback come hanno fatto anche altri artisti. La sua scelta, però, non è piaciuta ad alcuni telespettatori.

Nonostante sia passato qualche giorno dall'evento Rai, Goggi è stata presa di mira sui suoi canali social. Da un lato c'è chi l'ha criticata per il look; dall'altro chi l'ha attaccata sostenendo che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Infine, altri utenti hanno polemizzato con la sua decisione di esibirsi in playback.

Lo sfogo della cantante

Loretta Goggi, di fronte a queste copiose offese, ha deciso di intervenire. Tramite un post pubblicato su Facebook, l'imitatrice romana ha parlato di commenti "di una cattiveria, un'arroganza, una gratuità indescrivibili".

La cantante ha chiarito che se una persona non apprezza il look di un artista può dirlo, purché lo faccia con toni pacati.

A tal proposito, ci ha tenuto a sottolineare che in occasione della sua presenza ai Seat Music Awards si è truccata da sola. Quindi ha spiegato di aver scelto un abito di un noto brand di moda e ha smentito di essersi sottoposta ad interventi di chirurgia estetica.

Per quanto riguarda la decisione di cantare in playback, ha ricordato che anche altri cantanti hanno fatto questa scelta, tranne coloro che si sono esibiti con la propria band o con uno strumento. Infine Goggi ha affermato che, siccome ormai da diversi anni non incide dischi: "Non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore".

L'addio ai social

Nel prosieguo del messaggio, Loretta Goggi si è detta molto delusa dagli insulti e dalle offese subiti. Soprattutto, non si aspettava di essere attaccata da altre donne, e si è chiesta dove sia finita la tanto decantata "solidarietà femminile".

Al termine del suo sfogo, l'attrice romana ha annunciato l'addio ai social: "Non lo faccio solo per me - ci ha tenuto a sottolineare - ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming". Infine ha rivelato con orgoglio che Carlo Conti e il direttore di Rai 1 le hanno detto che i Seat Music Awards hanno raggiunto il picco di ascolti proprio durante la sua performance.