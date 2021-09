Polemiche per Andrea Roncato per alcune affermazioni all’indirizzo del Grande Fratello Vip e, in particolare, contro Giulia Salemi e Dayane Mello. Il fidanzato dell’italo-persiana, Pierpaolo Pretelli, non è stato in silenzio ed ha replicato alle parole non molto eleganti dell’attore. Roncato è stato una delle vittime di Scherzi a Parte che domenica 12 settembre ha fatto il suo nuovo debutto con conduttore Enrico Papi su Canale 5.

Le dichiarazioni di Andrea Roncato

Ricostruendo i fatti, Andrea Roncato ha infastidito il popolo del web per le sue dichiarazioni mandate in onda durante il suo ‘scherzo’.

L'attore emiliano era stato contattato per prendere parte alla Mostra del Cinema di Venezia per ritirare un premio alla carriera. Roncato ha accolto immediatamente l'invito ma qualche giorno dopo è stato 'vittima' di una brutta sorpresa. Infatti, al suo arrivo in hotel, il suo nome non era presente sull’elenco. Il premio in questione non era indirizzato a lui ma a Patrick Pugliese, ex concorrente sia di una edizione dedicata ai 'nip', sia di una dedicata ai vip. Il 43enne nato a Teheran, però, aveva rifiutato e così era stato scelto Andrea Roncato. L’attore emiliano si è sentito messo in secondo piano al confronto di un partecipante di un reality show e la sua reazione non è stata idilliaca.

“Tutti falliti”, il commento di Roncato che ha definito vip solo perché hanno mostrato parti intime al Festival di Venezia. Parole che fanno riferimento alle showgirl Giulia Salemi e Dayane Mello che nel 2016 indossarono degli abiti sensuali.

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Non si sono fatte attendere le reazioni alle parole di Roncato da parte degli utenti dei vari social network, in particolare Twitter, contro le parole dell’attore.

Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi, una delle due ‘vittime’ delle dichiarazioni del 74enne, si è rivolto all'emiliano sottolineando che è conosciuto per i suoi lavori in televisione e nei grandi schermi. Pretelli ha aggiunto: "Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo!”. Questo il commento del secondo classificato della quinta edizione del GF Vip 5.

Anche Dayane Mello ha deciso di non stare in silenzio. La showgirl brasiliana ha definito Roncato come un maschilista. Alcuni utenti hanno invece accusato Roncato di aver 'approfittato' della sua ex moglie, Stefania Orlando, che era al Grande Fratello Vip nella passata edizione per poter tornare sotto ai riflettori. "Se fate vedere e sentire gli applausi a uno che insulta le donne beh siete complici” è anche uno dei commenti che sono apparsi sul social Twitter all'indirizzo dell'emiliano.