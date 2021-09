Non solo i giovanissimi artisti che si affacciano al mondo dello spettacolo vengono presi di mira dagli hater, ma anche chi la storia della musica italiana può dire di averla fatta deve fare i conti con i 'leoni da tastiera'. È questo il caso di Loretta Goggi che è stata costretta a chiudere definitivamente il suo sito ufficiale e anche tutti i suoi profili social a seguito degli insulti che le sono stati rivolti dopo la sua esibizione ai Seat Musica Awards. Doveva essere una festa per la cantante che ha festeggiato, ricevendo un premio, i 40 anni di 'Maledetta Primavera', una canzone conosciuta dal pubblico di tutte le età, ma si è trasformata per gli odiatori seriali in un'occasione per prendere di mira Loretta, che ha deciso di prendere le distanze dalla situazione che si è venuta a creare.

Critiche pesanti dopo l'esibizione ai Seat Music Awards

"Vorrei parlarvi del rammarico che provo nel leggere commenti, anche sul mio sito ufficiale, di una cattiveria, un'arroganza, una gratuità indescrivibili", ha scritto in un lungo post Facebook Loretta, la quale ha esordito nel suo sfogo ringraziando tutti coloro che la seguono da 61 anni. La cantante, dopo l'esibizione nello show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, ha dovuto fare i conti con critiche pesanti e non giustificate relative a diversi aspetti della sua performance. Dal trucco, ritenuto da qualcuno inadeguato, al vestito, che la cantante ha precisato essere di uno stilista, passando per presunti ritocchini estetici, che lei nega aggiungendo con la massima sincerità però di aver preso un po' di peso, finendo con l'uso del playback, da Goggi giustificato dal fatto che anche chi non aveva la band sul palco lo ha usato.

Loretta ha continuato ammettendo che le sembrava bello esserci per festeggiare una canzone che fa parte della memoria musicale di tante generazioni. Anche il giovanissimo Sangiovanni ha creato una cover della canzone che ha portato sul palco del suo Summer Tour. 'Non scenderò oltre al livello dei leoni e, ciò che più fa tristezza, delle leonesse (alla faccia della solidarietà femminile!) della tastiera, sono già andata oltre il mio stile', ha proseguito Loretta, dopo aver detto che il suo staff è stato costretto addirittura a cancellare certi commenti tanto erano pesanti.

La rottura definitiva con i social

Volendo tutelare se stessa (anche perché si definisce 'una tosta' capace di andare avanti), ma soprattutto tutti coloro che soffrono di fronte a insulti, Loretta ha proseguito affermando che il suo sfogo segna la sua rottura con il mondo dei social ma anche con il suo sito ufficiale. 'Eccomi perciò a comunicarvi che questa è la mia ultima visita, non solo sul mio sito, ma anche su tutti gli altri'.

In conclusione sono giunti i ringraziamenti di rito ai suoi sostenitori e a chi ha curato la sua immagine social.

Dunque, di fronte all'odio virtuale, Loretta ha preferito prendere le distanze in maniera netta. Le sue spiegazioni di certo faranno riflettere, considerando che gli sfoghi degli artisti, emergenti o meno, rispetto a questo rema si fanno sempre più frequenti, visto il cyberbullismo dilagante.