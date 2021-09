Grandi colpi di scena attendono i fan di Una vita nel corso delle nuove puntate previste nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato provenienti dalla Spagna annunciano che Camino Pasamar (Aria Bedmar) minaccerà di entrare in convento dopo aver preso le distanze da sua madre Felicia interpretata dall'attrice Susana Soleto.

Anticipazioni Una vita: Camino accusa dei sensi di colpa dopo il suicidio di Ildefonso

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse prossimamente in Italia annunciano che Camino apparirà sempre più furiosa con sua madre.

Tutto inizierà con precisione quando Ildefonso si suiciderà per colpa di una frase pronunciata da Anabel. In dettaglio, tutti quanti scopriranno che il marchesino era stato evirato in occasione di un incidente in guerra, tanto da non riuscire a consumare e quindi procreare un erede. La Pasamar, a questo punto, accuserà dei rimorsi di coscienza nei confronti di Cortes, trovato annegato all'interno del lago. La giovane, infatti, si darà la colpa di non essere riuscita ad aiutare suo marito in quanto troppo presa a pensare all'ex fidanzata Maite. Per questo motivo, Camino entrerà in rotta di collisione con Felicia.

La Pasamar minaccia di entrare in convento

Nelle prossime puntate di Una vita, i problemi tra madre e figlia Pasamar inizieranno per un motivo veniale.

Il marchese de Los Pontones, infatti, proporrà a Camino di ottenere l'eredità di Ildefonso in quanto sua legittima moglie. Ma la ragazza rinuncerà a questa eventualità, in quanto il matrimonio con suo marito non è mai esistito.

Dall'altro canto, Felicia non apparirà del suo stesso avviso, tanto da spingere la figlia ad accettare l'allettante proposta.

Per questo motivo, Camino diventerà sempre più irascibile, arrivando ad allontanarsi dalla madre e minacciandola di finire i suoi giorni in convento.

Più tardi, la vedova di Ildefonso informerà Anabel della proposta del marchese, che concorderà con il volere dell'amica. Sarà proprio in questa circostanza che Camino rivolgerà parole d'odio nei confronti della madre.

La sorella di Emilio invita Anabel a stare lontana da Felicia

La sorella di Emilio, ormai chiusa nel suo dolore, inviterà Anabel a stare attenta a Felicia, visto la proposta di matrimonio ricevuta da Marcos Bacigalupe. Camino, infatti, definirà Felicia come una persona senza cuore, capace di pensare solo al proprio tornaconto personale.

Insomma, la giovane Pasamar dimostrerà di aver perso la fiducia e la stima nei confronti della madre, tanto da arrivare a spaventare con i suoi discorsi Anabel, che fino a questo momento aveva un'opinione positiva su di lei.