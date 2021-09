Le trame di Love is in the air riguardanti la settimana che va da lunedì 20 fino a sabato 25 settembre annunciano delle puntate ricche di emozioni: tra le protagoniste ci sarà Ayfer, decisamente scossa dalla vicinanza tra Eda Yıldız e Semiha. Proprio quest’ultima cercherà di avvicinarsi in qualsiasi modo alla nipote, con l’obiettivo di ostacolare il rapporto fra la giovane e Serkan.

Nel frattempo, proprio Serkan e Eda mostreranno segni di gelosia. La motivazione? Una cena trascorsa nel medesimo ristorante, ma in compagnia di altre persone, precisamente Melih e Balca.

Proprio quest’ultima cercherà di scatenare la gelosia di Eda, ma durante la cena dovrà fare i conti con una reazione allergica che si abbatterà su Serkan, il quale dovrà tornare a casa per riprendersi. Durante la serata della cena, tra Eda e Balca il clima si farà sempre più teso e le due litigheranno pesantemente.

Successivamente Piril si mostrerà decisamente preoccupata: il padre è corso a trovarla senza preavviso. A breve distanza da questo evento, le cose tra Eda e Serkan sembreranno andare per il meglio e i due passeranno insieme la nottata, lasciandosi andare alla passione.

Spazio anche ad Alexander, che dirà ad Ayfer e Aydan di aver trovato l’amore della sua vita in una donna anche sconosciuta tra i personaggi della soap.

Le anticipazioni rivelano anche l’intenzione di Balca di partire in direzione Parigi in compagnia di Serkan. La donna comunicherà tale intenzione ad Eda. Così, Parigi sarà l’occasione per Serkan di presenziare a un interessante incontro di lavoro, ma i problemi sono dietro l’angolo.

Qualche istante prima del decollo, Eda Yıldız dirà a Serkan di volerlo sposare e quest’ultimo accetterà.

La gioia verrà interrotta da un’altra brutta notizia: qualcuno ha rapito Piril, così la coppia (Eda-Serkan) si attiverà nelle ricerche. Non molto tempo dopo comunque Piril farà la propria ricomparsa in modo inaspettato.

Ayfer e Aydan si oppongono alle nozze

Dopo il ritrovamento, Eda e Serkan potranno dedicarsi al loro futuro, così penseranno di comunicare l’intenzione di sposarsi a Semiha.

I due vorrebbero mettere al corrente anche Ayfer, ma Melo rovinerà la sorpresa, in quanto si scoprirà che avrà già raccontato tutto ai diretti interessati.

Per evitare una lite, Serkan porterà la propria amata in un locale, dove le farà nuovamente la proposta di matrimonio. Finita la serata, tornati a casa, i due cercheranno di convincere i familiari ad acconsentire al matrimonio. Purtroppo, ogni sforzo sarà vano: Semiha infatti troverà il modo di far sì che Ayfer e Aydan siano contrari a tale unione.