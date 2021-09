Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, in programma anche nella settimana che va dal 27 settembre al 1° ottobre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le trame di queste nuove puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati in primis alle vicende della coppia Eda-Serkan, i quali ormai hanno scelto di convolare a nozze .

Le nozze di Eda e Serkan: anticipazioni L'amore è nell'aria

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Love is in the air, che saranno trasmesse su Canale 5 fino al prossimo 1° ottobre 2021, rivelano che sia la famiglia di Eda che quella di Serkan, saranno in gran fermento per l'atteso matrimonio che i due hanno annunciato di voler celebrare.

Eda, infatti, alla fine è riuscita a convincere anche sua nonna Semiha, la quale ha smesso di fare la guerra a sua nipote ed ha dato il suo "via libera" alle nozze con il giovane Bolat.

E così, verrà organizzata la famosa "notte dell'hennè", durante la quale Serkan chiederà aiuto anche ai suoi collaboratori per potersi dividere i compiti, in modo tale da garantire la perfetta evoluzione della serata.

Tanti equivoci prima delle nozze tra Eda e Serkan

Sarà proprio durante questa fatidica notte, che ci saranno un bel po' di imprevisti. In particolar modo, non si troveranno i cristalli di zucchero, che saranno necessari per la buona riuscita della festa e per far sì che saranno preparati dei buoni cocktail.

E poi ancora le anticipazioni delle puntate della soap opera turca, in programma dal 27 settembre fino al 1° ottobre, rivelano che ci sarà spazio anche per dei sospetti sul conto di Balca.

La donna, infatti, verrà ritenuta responsabile di aver versato un sonnifero all'interno di uno dei cocktail che sono stati preparati per la fatidica festa dell'hennè.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che Eda e Serkan dopo aver equivocato una telefonata, raggiungeranno una inaspettata consapevolezza.

Eda e Serkan rinunciano alle nozze? Anticipazioni al 1° ottobre

I due, infatti, si renderanno conto di essere entrambi molto stanchi e quindi di non essere pronti per il fatidico matrimonio che hanno in procinto di festeggiare.

Cosa succederà a questo punto? Le nozze tra i due andranno in porto oppure no? Lo scopriremo nel corso delle puntate.

Intanto, a partire dal mese di ottobre, l'appuntamento con Love is in the air tornerà in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La soap turca, infatti, non sarà più trasmessa da sabato complice il ritorno di Amici 21 nella sua storica collocazione del sabato pomeriggio.

Proseguono gli ottimi ascolti per la soap turca con Eda e Serkan su Canale 5

Di conseguenza la messa in onda ritornerà ad essere quella feriale, e in queste prime settimane di messa in onda, nel nuovo orario pomeridiano la soap ha ottenuto una buona media dal punto di vista ascolti, con ben 1,6 milioni di spettatori al giorno e uno share che ha toccato anche il 18%.

E così, Eda e Serkan sono riusciti ad avere la meglio nella sfida auditel della loro fascia oraria, battendo anche l'anteprima de La Vita in diretta con Alberto Matano, che in questa prima settimana, si è fermato ad una media del 14-15 % di quota.

Numeri che confermato l'alto gradimento del pubblico verso questa serie turca che, puntata dopo puntata, propone nuovi colpi di scena.