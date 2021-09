Continua l' appuntamento con le novità su Love is in the air, la Serie TV turca che è stata confermata nel palinsesto autunnale Mediaset grazie agli ottimi risultati ottenuti in termini di ascolti.

Le trame delle puntate in programma dal 20 al 25 settembre su Canale 5 raccontano che Eda Yildiz (Hande Ercel) chiederà a Serkan Bolat di diventare suo marito. Piril, invece, verrà rapita, suscitando la disperazione di suo marito Engin.

Anticipazioni Love is in the air dal 20 settembre: Eda chiede a Serkan di sposarla

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate da lunedì 20 a sabato 25 settembre rivelano che Ayfer sarà molto in ansia per l'avvicinamento tra sua madre Semiha e Eda.

L'anziana, infatti, tenterà di allontanare la nipote da Serkan e per questo farà in modo che entrambi diventano gelosi l'uno dell'altro dopo una cena organizzata nello stesso locale con Melih e Balca. Proprio quest'ultima avrà come obiettivo quello di far ingelosire Eda e di provocare uno choc anafilattico a Bolat, in modo da portarlo a casa per le cure del caso. Ma la fioraia sorprenderà la Pr in flagrante, tanto che tra le due scoppierà una lite furibonda.

Piril, invece, avrà paura di incontrare suo padre mentre Eda e Serkan passeranno una notte di passione dopo una ritrovata complicità. Più tardi, Balca informerà la fioraia di stare per imbarcarsi alla volta di Parigi con l'architetto. Prima del decollo, la giovane Yildiz chiederà a Bolat di sposarla dopo aver preso il posto di un'hostess.

Engin disperato per il rapimento di Piril

Nelle puntate dal 20 al 25 settembre di Love is in the air, Engin apparirà disperato dopo il rapimento di Piril. Serkan, a questo punto, aiuterà l'amico nella battuta di ricerca in compagnia di Eda. Fortunatamente la ragazza ricomparirà poco dopo in ufficio, dove svelerà di essere stata rapita dagli scagnozzi del padre, contrario alle nozze con Engin.

Serkan e Eda decideranno di informare Semiha della loro decisione di sposarsi. Per questo motivo, i due si recheranno da Ayfer per comunicarle la bella notizia, ma Melo avrà già messo al concorrente sia lei che Aydan.

Semiha chiede ad Aydan e Ayfer di non dare il nullaosta alle nozze tra Bolat e la Yildiz

Serkan (Kerem Bursin), invece, accompagnerà Eda in un locale da ballo per sottrarla ai litigi avvenuti in famiglia.

In questo frangente, l'architetto le farà la proposta di matrimonio dopo aver suonato per lei una canzone al pianoforte. Una volta a casa, la coppia cercherà di convincere i propri parenti a dare il nullaosta alle loro nozze. Purtroppo Semiha convincerà Aydan e Ayfer a non appoggiare il progetto di Bolat e Yildiz