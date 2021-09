Le avventure della soap opera turca Love is in the air continuano a essere sempre più travolgenti. Nell’episodio che i telespettatori italiani seguiranno su Canale 5 il 9 settembre 2021 non mancheranno colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che Balca Koçak (İlayda Çevik) si servirà della complicità di Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever), per far giungere al capolinea la storia d’amore tra Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ed Eda Yildiz (Hande Erçel).

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 9 settembre: Semiha acquista le azioni di Efe

Nella settantaquattresima puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 9 settembre 2021, mancherà poco per la fine dell’anno: Serkan manifesterà un desiderio, ovvero quello di trascorrere il 31 dicembre con la sua amata Eda.

Purtroppo il ricco architetto e la giovane studentessa faranno i conti con l’intromissione di Balca, disposta a fare qualsiasi cosa per raggiungere il suo obiettivo: quello di riuscire a separare Eda e Serkan.

Intanto Semiha (Ayşegül İşsever) dopo aver acquistato da Efe il 45% delle azioni dell’azienda Art Life, sarà a tutti gli effetti il nuovo socio della holding: l’arrivo dell’anziana donna spiazzerà tutti i dipendenti, ma soprattutto la nipote Eda. La novità però farà riavvicinare quest’ultima e Serkan, che cercheranno di risolvere la situazione: nello specifico la fanciulla troverà il modo per farsi ascoltare dall’architetto.

Semiha e Balca vogliono separare Serkan e Eda

Successivamente non ci sarà nessuna traccia del signor Alptekin Bolat (Ahmet Mark Somers), che sembrerà essere sparito nel nulla: Aydan (Neslihan Yeldan) però, saprà che in realtà suo marito è turbato per il fatto di doverle inviare le carte per l’annullamento del loro matrimonio dopo averla tradita.

Nel contempo anche Ayfer (Evrim Doğan) sarà preoccupata, poiché crederà che sua madre causerà diversi guai all’Art Life.

A sorpresa Semiha si presenterà a casa della figlia, che farà di tutto per farle fare un passo indietro, assicurandole che lei e Eda non hanno nulla a che fare con i Bolat: sfortunatamente Ayfer non riuscirà nel suo intento, quando alla sua porta busseranno anche Aydan e Seyfi (Alican Aytekin) senza alcun preavviso.

In seguito Semiha dopo aver conosciuto Balca, la nuova manager delle pubbliche relazioni, non farà fatica a capire che la ragazza nutre dei sentimenti per l’architetto Serkan. A questo punto l’anziana donna e la sostituta di Selin (Bige Önal) stringeranno un’alleanza per far allontanare Bolat ed Eda. Infine Balca per fare breccia nel cuore di Serkan, organizzerà una finta litigata di capodanno.