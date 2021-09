I colpi di scena nella soap opera Love is in the air non mancheranno e le anticipazioni delle nuove puntate turche, che presto saranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un po' di sorprese. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan, che subirà una profonda battuta d'arresto dopo che l'architetto sarà coinvolto in un terribile incidente aereo, che gli farà perdere la memoria.

Serkan perde la memoria: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate turche di Love is in the air rivelano che Serkan sarà coinvolto in un incidente aereo, i cui effetti si riveleranno a dir poco clamorosi.

L'uomo, infatti, nel momento in cui si risveglierà dopo il grande spavento, farà i conti con una bruttissima scoperta: ha perso la memoria e non ricorda più nulla dell'uomo anno che ha trascorso al fianco di Eda, lottando per il loro amore.

Di conseguenza, nel momento in cui Serkan riprenderà coscienza dopo questo incidente, finirà per chiedere a gran voce la presenza della sua ex fidanzata Selin. Quest'ultima non si farà problemi a tornare al fianco del suo amato, dato che non lo ha mai dimenticato del tutto.

Selin torna all'attacco per riconquistare Serkan

Le trame turche delle nuove puntate di Love is in the air, rivelano che in questo modo Selin ritornerà al fianco di Serkan e cercherà di fare il possibile per screditare la sua rivale Eda, facendo credere all'architetto che il suo unico obiettivo, era quello di mettere le mani sulla Art Life ed entrare così in possesso di una parte delle quote.

Insomma la situazione si metterà davvero male per la povera Eda, la quale si ritroverà a dover fare i conti con questa terribile e inaspettata situazione che rischierà di mettere per sempre a repentaglio la sua relazione con il giovane architetto.

E così, dopo aver combattuto contro Balca, Eda si ritroverà ancora una volta a dover lottare per far sì che trionfi il suo amore con l'architetto anche se, questa volta, l'avversaria sarà decisamente più pericolosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si riaccendere la guerra tra Eda e Selin: anticipazioni turche Love is in the air

Selin, infatti, dimostrerà di essere pronta a giocare sporco e fare di tutto per riconquistare di nuovo il cuore del suo ex fidanzato e non si farà problemi ad attuare tutte le strategie possibili per riuscire nei suoi intenti.

Le anticipazioni turche della seguitissima soap opera in onda su Canale 5, rivelano che Eda non riuscirà a spiegarsi come sia possibile il fatto che il suo uomo abbia completamente cancellato dalla memoria, ogni traccia della loro relazione sentimentale.

Nonostante questo, però, dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi e di darla per vinta alla sua nemica Selin e così tornerà a combattere per riuscire ad avere la meglio.