Tempi bui in arrivo per Antonito e Lolita nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda prossimamente su Canale 5. La coppia sta vivendo un momento felice, ma durerà poco. Qualcuno comincerà a pedinare il giovane Palacios con la chiara intenzione di rovinargli l'esistenza. Mentre questo oscuro personaggio porterà a termine il suo lavoro, Lolita inizierà a stare poco bene. Il marito la troverà priva di sensi nel loro appartamento, ma la causa del mancamento non sembrerà essere così semplice da trovare. Che cosa le sta succedendo?

Anticipazioni di Una Vita: Lolita sta molto male

Tutto si complicherà per una delle coppie più amate e consolidate del turbolento quartierino di Acacias 38. Nei prossimi episodi di Una Vita, Lolita inizierà a stare male e accusare continui malori che le toglieranno le forze. Antonito, preoccupato per la moglie, la inviterà a sottoporsi a degli accurati esami medici per risalire alla causa dei suoi malesseri.

Lolita ascolterà il caldo invito del marito, ma nemmeno il dottore capirà che cosa le stia accadendo. Sarà così necessario un ricovero per effettuare accertamenti mirati. Lo stesso Ramon sarà angosciato e pregherà affinché al figlio non tocchi la stessa sua sorte.

Le foto di Antonito e Natalia distruggono Lolita

Come svelano le nuove anticipazioni di Una Vita, il giovane Palacios verrà pedinato da un uomo misterioso con intenzioni non certo pacifiche. Antonito stringerà una sincera amicizia con Natalia che, al contrario, non sembrerà essere così limpida nelle sue intenzioni. Questo rapporto prenderà presto una piega inaspettata.

In uno dei tanti incontri, la bella Natalia si avvicinerà un po' troppo ad Antonito, cercando di baciarlo. Quell'istante verrà immortalato dal pedinatore del giovane Palacios, al posto giusto nel momento giusto.

Le foto compromettenti finiranno presto nelle mani della povera Lolita che, quando le vedrà, si sentirà mancare.

Ramon difende il figlio, spoiler Una Vita

Lolita, distrutta e con le lacrime agli occhi, mostrerà a Carmen e Ramón le foto ricevute che compromettono il marito. Certa che sia stata tradita, penserà che l'unica cosa da fare sia quella di lasciare Antonito e cacciarlo di casa.

Ramon non crederà all'ipotesi del tradimento di Antonito; al contrario, sarà certo che qualcuno abbia tramato contro di lui volontariamente per distruggere il suo matrimonio.

Palacios cercherà così di calmare Lolita, invitandola alla prudenza; è ovvio che qualcuno vuole fare loro del male ma perché?

Purtroppo, la seducente Natalia riuscirà a raggiungere il suo scopo e Antonito finirà per cedere alla tentazione. Lolita, stavolta, non avrà alcuna pietà.