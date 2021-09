Prosegue l'appuntamento quotidiano con Love is in the air, la fortunata soap opera che tutti i giorni tiene compagnia ad una media di poco inferiore ai due milioni di spettatori. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche, che presto andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un po' di colpi di scena. Occhi puntati su Piril che scoprirà di essere in dolce attesa ma anche sulla vendetta di Eda nei confronti di Serkan, dopo aver scoperto che vuole sposare la sua ex Selin.

Anticipazioni turche Love is in the air: Engin crederà che Piril sia incinta

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che per la coppia composta da Piril e Engin ci saranno delle piacevoli notizie in arrivo, come quella della gravidanza della donna, ma prima dovranno fare i conti con una serie di equivoci.

Engin, infatti, origliando la conversazione della sua amata che parla di "gattini" crederà che sia in dolce attesa e, al settimo cielo, comincerà ad organizzare tutto per farle una sorpresa. In realtà, però, Piril non è ancora incinta.

Così si rivolgerà subito a Deniz, chiedendogli di poter costruire una culla in legno per il bambino che presto nascerà.

L'uomo, quindi, attraverso una serie di equivoci crederà che la donna sia incinta ma ben presto verrà sbugiardato da Piril.

Piril scopre di essere realmente in dolce attesa

Il colpo di scena arriverà un po' di settimane più tardi, quando la donna comincerà ad avvertire delle nausee e scoprirà di essere realmente incinta del suo primo figlio.

A quel punto, la donna deciderà subito di mettere al corrente il suo compagno e lo farà durante la presentazione di un progetto di Eda.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che Serkan doopo l'incidente aereo che gli ha cancellato la memoria dell'ultimo anno di vita, prenderà una drastica e inaspettata decisione.

L'architetto, infatti, deciderà di chiudere ogni tipo di rapporto con Eda e si riconcilierà con la sua ex fidanzata Selin.

La vendetta di Eda contro Serkan: trame turche Love is in the air

Addirittura il giovane Bolat spiazzerà tutti nel momento in cui annuncerà di voler convolare a nozze al più presto con Selin e riprendere in mano le redini della loro storia, provando a mettere su anche famiglia.

Un durissimo colpo per Eda che, in un primo momento, rimarrà profondamente delusa ma poi deciderà di reagire e passare al contrattacco.

Le trame turche di Love is in the air rivelano che Eda deciderà di organizzare la sua vendetta e si servirà dell'aiuto del suo amico Deniz, chiedendogli di fingere il loro fidanzamento col solo scopo di far ingelosire Serkan.

E, il piano della donna riuscirà a colpire nel segno, dato che l'architetto si ritroverà in forte crisi dopo aver scoperto che Eda ha ritrovato di nuovo l'amore con Deniz e addirittura stanno pensando alle nozze.