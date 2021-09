È ufficiale: Kerem Bürsin sta arrivando in Italia. L'interprete di Serkan Bolat in Love is in the air (Sen Çal Kapimi in lingua originale), sta partendo da Istanbul e molto probabilmente ha come destinazione la città di Milano. A quanto l'attore potrebbe essere uno dei prossimi ospiti di Verissimo, lo show condotto da Silvia Toffanin.

Kerem Bürsin ospite di uno show in Italia

Kerem Bürsin è in arrivo in Italia. L'annuncio è stato fatto dallo stesso attore, nella mattinata del 15 settembre, tramite alcune storie su Instagram. L'interprete di Serkan, infatti, si trova in aereo, probabilmente con la sua assistente, pronto a decollare verso il territorio italiano.

Al momento non c'è nessuna conferma, ma pare che Kerem sia diretto a Milano per registrare una sua ospitata a Verissimo, lo show di Silvia Toffanin in onda il sabato e la domenica su Canale 5. Già da tempo si sospettava che i protagonisti di Love is in the air sarebbero stati ospiti a Verissimo, come è accaduto l'anno scorso Can Yaman e Demet Õzdemir per DayDreamer. I fan della serie sognavano un'intervista di coppia di Kerem e Hande Erçel, visto che sono anche compagni di vita, ma a quanto pare non sarà così, dato che l'attrice non è presente con lui in aereo.