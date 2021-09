Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche che presto andranno in onda anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Riflettori puntati in primis sul ritorno in scena di Selin, la cui presenza non passerà inosservata e finirà per creare nuovamente tensioni e scontri con Eda.

Anticipazioni turche Love is in the air: Serkan perde la memoria e chiede di Selin

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che la situazione precipiterà in seguito all'incidente aereo che coinvolgerà Serkan e che gli farà perdere la memoria.

L'uomo si risveglierà in Slovenia e per prima cosa chiederà di poter avere al suo fianco Selin, convinto che siano ancora fidanzato.

A quel punto la perfida Selin coglierà la palla al balzo per far sì che Serkan si allontani definitivamente da Eda, facendogli credere che la ragazza ha finto di essere innamorata di lui, solo per poter mettere le mani sulle azioni della Art Life e diventarne così in parte proprietaria.

Le trame turche della soap opera rivelano che nel momento in cui torneranno insieme ad Istanbul, Selin tornerà ad occupare il suo vecchio ruolo all'interno dell'azienda.

Selin rivuole Serkan ed è subito scontro con Eda

La reazione di Eda non sarà delle migliori: la donna sarà affranta e delusa e non riuscirà a capacitarsi del fatto che il suo uomo non si ricordi nulla della loro storia d'amore.

Ben presto, però, Eda si renderà conto che dietro tutta questa triste vicenda si cela lo zampino di Selin e scoprirà che l'ex fidanzata di Serkan sta giocando sporco alle sue spalle.

Immediata la reazione di Eda che non ci penserà su due volte ad affrontare la sua nemica: Selin, però, non si lascerà intimidire e confesserà di non avere alcuna intenzione di lasciarsi scappare di nuovo Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lo scopo di Selin, quindi, sarà quello di riconquistare di nuovo il cuore dell'architetto e tornare così ad essere la coppia di un tempo.

Un durissimo colpo per Eda, la quale non si arrenderà facilmente e in questo modo si riaccenderà lo scontro tra Eda e la sua peggior nemica.

La programmazione autunnale di Love is in the air su Canale 5

Insomma un autunno che si preannuncia particolarmente "caldo" per gli spettatori e fan di Love is in the air, i quali possono stare tranquilli, dato che la soap è stata riconfermata nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Contrariamente a quello che succederà con Brave and Beautiful, la serie con protagonisti Eda e Serkan proseguirà la sua regolare messa in onda anche durante il periodo autunnale.

La messa in onda è confermata nel pomeriggio, subito dopo gli appuntamenti con Uomini e donne e i daytime di Grande Fratello Vip 6 e Amici 21.