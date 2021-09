Quando mancano pochi giorni al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, sul web sta tornando in auge un Gossip mai confermato su due protagonisti del cast. In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram il 9 settembre, Amedeo Venza ha ricordato ai curiosi che Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi avrebbero avuto un flirt: i due sono stati paparazzati abbracciati qualche tempo fa, ma l'ufficialità di questa frequentazione potrebbe arrivare all'interno della casa di Cinecittà.

Rumor su due protagonisti del Grande Fratello Vip

Potrebbe non essere casuale la scelta di inserire nel cast del Grande Fratello Vip 6 due ragazzi giovani, belli e apparentemente single.

Secondo Amedeo Venza, infatti, tra Soleil e Gianmaria ci sarebbe un trascorso sentimentale che pochi conoscono, una frequentazione che i paparazzi avrebbero immortalato in alcuni scatti piuttosto recenti. In alcune Stories che ha pubblicato su Instagram la mattina del 9 settembre, il pugliese ha anticipato: "I due hanno avuto un flirt". L'influencer, poi, ha mostrato ai follower una foto in cui i concorrenti del reality-show appaiono abbracciati e sorridenti: quest'immagine risalirebbe a poco più di un anno fa, dopo che Sorge ha ufficializzato la rottura con Jeremias e Antinolfi quella con Belen Rodriguez.

Prime chiacchiere sul cast del Grande Fratello Vip

L'indiscrezione che Venza ha voluto lanciare pochi giorni prima del debutto del Grande Fratello Vip 6, non è però solo quella sul flirt che Soleil e Gianmaria avrebbero avuto nel recente passato.

In un video che ha caricato sul suo profilo Instagram, infatti, Amedeo ha dichiarato: "Lui si è professato single ma avrebbe una fidanzata. Nella casa, però, fingerà di provare ancora un interesse per Soleil".

Stando a questo rumor, dunque, Antinolfi avrebbe già in mente una strategia da attuare quando inizierà l'avventura tra le mura di Cinecittà, quella che dovrà condividere con una sua presunta ex fiamma.

Della conoscenza pregressa tra l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e l'imprenditore, infatti, non c'è mai stata certezza perché nessuno dei due si è mai esposto per confermarla oppure per smentirla quando è stata documentata sulle riviste di gossip non molto tempo fa. Alfonso Signorini, però, potrebbe indagare sul passato dei suoi vipponi facendo domande specifiche, portando entrambi a confessare una notizia che per il momento resta una chiacchiera con poche prove a suo carico.

Rivalità tra donne al Grande Fratello Vip

Di Soleil si sta facendo un gran parlare anche per una rivalità che sarebbe nata con un'altra concorrente del reality-show di Canale 5 che tornerà in onda lunedì 13 settembre. Ancor prima che il Grande Fratello Vip 6 inizi, Sophie ha indicato Sorge come sua possibile antagonista: "Con lei potrei scontrarmi perché siamo troppo diverse".

L'influencer di origini americane non ha reagito benissimo a queste parole, tant'è che su Instagram si è esposta per invitare Codegoni e tutte le altre donne del cast a non farsi la guerra ma a solidarizzare nella casa per evitare di mostrare al pubblico i soliti litigi per futili motivi.

"Credo sia prevenuta o intenzionata a creare questo tipo di dinamiche.

Io trovo davvero triste tutto ciò perché non sono cose spontanee. Se non si va d'accordo, si può parlare e non per forza scontrarsi", ha precisato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dalla camera d'albergo dove sta affrontando un periodo d'isolamento che precede il suo ingresso nell'abitazione di Cinecittà dove ritroverà la collega tronista con la quale si sta punzecchiando a distanza prima del debutto.