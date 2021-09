Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Love is in the air in programma prossimamente su Canale 5. Gli spoiler turchi della Serie TV segnalano che Serkan Bolat rimarrà vittima di un incidente: il famoso architetto verrà dato per morto in un incidente aereo a poche ore dallo sposalizio con Eda.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan porta in salvo Eda

Le anticipazioni di Love is in the air sulle prossime puntate in onda in prima visione tv in Italia annunciano che una tragedia impedirà le nozze tra Serkan e Eda.

Tutto inizierà quando la fioraia non accetterà più di stare sottoposta ai ricatti della nonna, intenzionata a vendicarsi dell'incidente costato la vita a suo figlio Mustafà.

La Yildiz, a questo punto, chiederà con successo al famoso architetto di convolare a nozze dopo avergli raccontato dei ricatti di Semiha. Dì li a poco, la coppia inizierà i preparativi per il matrimonio, se gli ostacoli non fossero dietro l'angolo.

Ed ecco che Eda verrà sequestrata dal principe Seymen in occasione della Festa dell'Hennè. Fortunatamente, Serkan riuscirà a portare in salvo l'amata, poi licenzierà Balca dopo averla accusata di non aver mosso un dito per aiutare la Yildiz durante il party tradizionale turco.

Bolat costretto a recarsi in Italia poco prima dallo scambio dei voti nuziali

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda e Serkan trascorreranno dei momenti di forte passione dopo essere stati protagonisti di clamorosi fraintendimenti.

Engin e Ferit scopriranno che l'Art Life rischia di perdere un importante cliente per colpa di una somma di danaro, non trasferita durante il giorno stabilito per lo scambio dei voti nuziali tra Bolat e la Yildiz. Per questo motivo, si renderà indispensabile il viaggio del famoso architetto in Italia, grazie all'affitto di un jet privato.

Un escamotage per permettergli di tornare per le nozze in programma alle cinque di pomeriggio.

Bolat avviserà Eda di stare tranquilla in quanto niente potrà impedirgli di diventare suo marito quel giorno stesso, se il destino non ci mettesse nuovamente lo zampino.

L'architetto scomparso dal radar con il suo aereo, Aydan disperata

Eda scoprirà che Semiha ha deciso di rinunciare a vendicarsi dei Bolat, tanto da cederle il 45% delle azioni dell'Art Life e facendola così diventare una delle azioniste di maggioranza dell'azienda

Nel frattempo, Ferit avviserà Ceren di accendere la televisione, facendole capire che è successo qualcosa di grave al famoso architetto. In questo modo, Eda scoprirà che l'aereo su cui viaggiava Bolat è scomparso dal radar da più di due ore, tanto che i giornalisti ipotizzeranno la sua triste dipartita.

Ovviamente, Aydan apparirà disperata al sospetto di aver perso un altro figlio come Eda già pronta per attendere il fidanzato all'altare.