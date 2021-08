Prosegue l'appuntamento quotidiano in prima visione con la serie tv Love is in the air, confermata anche nella settimana che va dal 6 al 10 settembre 2021. In questi episodi non mancheranno i colpi di scena per la coppia composta da Eda e Serkan, anche se la novità più significativa sarà quella legata alla programmazione della serie, la quale cambierà orario di messa in onda su Canale 5, facendo da traino a Pomeriggio 5.

Dal 6 settembre, cambia la programmazione di Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prossima settimana di programmazione della soap con Eda e Serkan rivelano che ci sarà un cambio importante di orario in tv.

I nuovi episodi, dal 6 settembre, saranno trasmessi a partire dalle 16:30 circa e quindi slitteranno di un'ora rispetto all'attuale programmazione della serie turca.

Questo perché da lunedì, alle 17:35, riprenderà l'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso e per tale ragione sarà rivoluzionato tutto il daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, con un doppio episodio di Brave and Beautiful e poi a seguire la serie con Eda e Serkan.

Serkan ed Eda vivono un momento romantico

Cosa succederà nel corso dei prossimi episodi della serie tv? Le anticipazioni dal 6 al 10 settembre rivelano che l'azienda di paesaggistica che collabora con la Art Life deciderà di ritirarsi dalla gara d'appalto e questo porterà Eda a volerla sostituire con la Harok Construction.

Engin, invece, dovrà fare i conti con i tormenti e le inquietudini di Piril riguardo l'idea di un matrimonio tradizionale, con tantissimi invitati: un'idea che non le va proprio giù.

Occhi puntati anche sulla coppia Eda-Serkan: le trame dei nuovi episodi di Love is in the air, nella settimana al 10 settembre, rivelano che il giovane Bolat vivrà un nuovo momento romantico con la sua amata e le racconterà tutto il programma che dovrà seguire durante il viaggio a Parigi.

Serkan confessa il suo amore a Eda: trame Love is in the air 6-10 settembre

Approfittando di questo momento d'intesa, Serkan confesserà ancora una volta a Yildiz tutto il suo amore. Così il giovane Bolat farà di tutto per poter trascorrere con la sua amata il giorno dell'ultimo dell'anno.

Gli spoiler della serie turca, però, rivelano che Balca, la nuova arrivata, cercherà di fare il possibile per separarli e per stare con Serkan.

Riuscirà ad avere la meglio?

Nel corso delle nuove puntate di Love is in the air dal 6 al 10 settembre, inoltre, Serkan ed Eda, dopo aver fatto i regali di Natale ai vari dipendenti, rientreranno in azienda e si troveranno a fare i conti con l'ira di Semiha, che sarà sempre più sul piede di guerra.