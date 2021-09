Tra le fiction più attese della prossima stagione televisiva vi è Che Dio ci aiuti 7, la popolare serie televisiva che vede protagonista l'indissolubile coppia composta da Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Lo scorso anno, dopo il grande successo di ascolti che la fiction aveva registrato nel prime time della rete ammiraglia, era stata confermata la nuova stagione anche se fino a questo momento, non ci sono ancora conferme ufficiali su quando riprenderanno le riprese né tantomeno sulla presenza della protagonista principale, Elena Sofia Ricci.

Le novità su Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, la sesta stagione di Che Dio ci aiuti ha chiuso con una brillante media di ascolti, che hanno superato la soglia dei cinque milioni a settimana con uno share superiore al 21-22%.

Numeri che hanno spinto la Rai a mettere in cantiere la settima stagione della serie, al punto che gli sceneggiatori si erano messi già all'opera per mettere a punto quelle che sarebbero state le novità della fiction.

Tuttavia, da quando è terminata la messa in onda della sesta stagione, non si sono avute più notizie su Che Dio ci aiuti 7. Che fine farà la serie televisiva nel palinsesto di Rai 1? Ci sarà oppure no?

Recentemente, l'attrice Elena Sofia Ricci aveva ammesso che per rivedere in onda la serie bisognava aspettare un po' di tempo, confermando di fatto che le riprese non sarebbero iniziate nell'imminente.

A rischio la presenza di suor Angela?

A rendere tutto "più complicato", ci ha pensato anche il sito web TvBlog, che rispondendo alle domande dei fan social, ha messo in dubbio la presenza di Elena Sofia Ricci nella settima stagione della fiction.

"Ci sarà la nuova stagione di Che Dio ci aiuti?", ha chiesto un fan al sito e la risposta è stata tutt'altro che rassicurante.

"Ma vera domanda è ci sarà Elena Sofia Ricci?", ha replicato il sito, lasciando intende che la presenza di suor Angela potrebbe essere in bilico nella settima stagione.

Dopo l'addio di Terence Hill a Don Matteo anche l'attrice di suor Angela lascerà il cast della seguitissima fiction Rai?

L'attrice di suor Costanza in gara a Ballando con le stelle 2021

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi e se ci saranno delle ulteriori novità legate alla settima stagione della fiction Rai, l'amatissima suor Costanza, interpretata da Valeria Fabrizi, questo autunno tornerà in televisione su Rai 1.

La celebre attrice, ormai entrata anche nel cuore di milioni di spettatori giovani e giovanissimi, quasi sicuramente sarà nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle 2021, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che tornerà in onda a partire dal 16 ottobre in tv.