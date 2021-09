Cambiamenti in casa Mediaset per quanto riguarda il palinsesto del weekend di questo autunno 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità legate alla programmazione del sabato e della domenica pomeriggio e, a scendere in campo, ci sarà anche la soap Love is in the air, ormai diventata un prodotto di punta della programmazione di Canale 5. Niente da fare, invece, per Brave and Beautiful che risulta definitivamente sospesa dal palinsesto della rete ammiraglia.

La soap Brave and Beautiful sospesa dal palinsesto Mediaset

Nel dettaglio, con il ritorno di Uomini e donne si sono perse le tracce delle nuove puntate di Brave and Beautiful, la soap turca che questa estate ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5.

I numerosi fan della serie con protagonisti Cesur e Suhan, speravano di poter vedere le nuove puntate nel daytime del fine settimana della rete ammiraglia, proprio come era successo lo scorso anno con DayDreamer con protagonista Can Yaman.

Questa, però, non sarà la realtà dei fatti, visto che dal prossimo 18 settembre ci saranno dei cambiamenti al palinsesto di Canale 5 ma non ci sarà spazio per la messa in onda di Brave & Beautiful.

Eda e Serkan conquistano il sabato pomeriggio con Love is in the air

Mediaset ha scelto di mandare in onda le prime puntate di Amici 21 di domenica pomeriggio: il 19 e 26 settembre, spetterà a Maria De Filippi far compagnia al pubblico della rete ammiraglia con i nuovi appuntamenti del suo seguitissimo talent show.

Al sabato pomeriggio, invece, ecco che arriveranno le soap a fare da traino alla prima puntata settimanale di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno andrà in onda anche di domenica sempre su Canale 5.

Alle 13,40 si partirà con il consueto appuntamento con Beautiful e poi a seguire sarà la volta di un doppio appuntamento con Una Vita, fino ad arrivare alle 15:15 circa, quando la linea passerà a Love is in the air.

La soap turca con protagonisti Eda e Serkan, quindi, conquista anche la fascia pomeridiana del fine settimana dopo aver ottenuto ottimi risultati d'ascolto nel daytime feriale, con uno share che ormai supera abbondantemente la soglia del 18%.

L'attore di Serkan approda a Verissimo

Un gran bella notizia per tutti i fan di Love is in the air, che potranno continuare a seguire anche al sabato pomeriggio, con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Intanto, è notizia di queste ore che l'attore di Serkan, Kerem Bursin è approdato in Italia per la sua prima intervista televisiva, dopo il grande successo della soap.

Kerem, infatti, sarà presto ospite in studio a Verissimo, per raccontarsi senza filtri dopo essere entrato nei cuori di milioni di spettatori italiani.