È tempo di scherzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e questa sera, le tre principesse, hanno organizzato un vero e proprio "tranello" ai concorrenti, facendo credere loro di aver ricevuto una comunicazione urgente da parte della produzione del reality show. In pratica, hanno fatto credere che uno dei concorrenti avrebbe violato gravemente il regolamento e che sarebbe stato squalificato in seduta stante. La reazione di Katia Ricciarelli, però, non è stata affatto delle migliori.

Scherzo nella casa del GF Vip: inscenata una squalifica immediata

Nel dettaglio, per ravvivare un po' la serata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, le tre principesse italo-etiopi, hanno scelto di organizzare un scherzo con la complicità degli autori.

Le ragazze hanno fatto credere che uno di loro avrebbe dovuto abbandonare subito il reality show, complice una squalifica immediata dal gioco.

Immediata la reazione dei vari inquilini, molti dei quali si sono preoccupati e si sono chiesti se fosse davvero la realtà dei fatti.

Katia Ricciarelli perde le staffe dopo lo scherzo delle principesse

Per diversi minuti, quindi, hanno vissuto una situazione di "panico generale" all'interno della casa del GF Vip 6, fino a quando le tre principesse non hanno svelato a tutti gli altri concorrenti, che si trattava solo di uno scherzo che avevano messo a punto per rendere tutto un po' più "frizzante".

Peccato, però, che la reazione di Katia Ricciarelli non è stata delle migliori. L'ex moglie di Pippo Baudo, nel momento in cui è stata informata del fatto che si trattava solo di uno scherzo, ha perso le staffe ed ha duramente sbottato all'interno della casa di Cinecittà.

"Ci sono stati episodi di persone buttate fuori. Io non sto zitta è la mia personalità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono", ha sbottato Katia mentre Alex Belli cercava di placare la sua ira.

'Basta, me ne vado a letto', sbotta Katia al GF Vip 6

La Ricciarelli, però, non si è affatto contenuta ed ha ribadito e specificato a chiare lettere di non aver gradito questo tipo di scherzo legato ad una presunta squalifica immediata dal gioco.

"Basta, me ne vado a letto. E noi a stare lì a credere a queste buffonate. Io sto a tutti gli scherzi del mondo ma a questo non ci sto, soprattutto quando si mettono delle parole in bocca a delle ragazzine", ha sentenziato ancora Katia che poi è andata via dal giardino, lasciando il resto del gruppo.

Insomma una reazione decisamente forte quella della Ricciarelli, considerata una delle concorrenti di spicco di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda venerdì 17 settembre in prime time su Canale 5.