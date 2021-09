La telenovela spagnola Una vita ambientata ad Acacias 38, non smette di far vivere delle intense emozioni ai telespettatori.

Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 13 al 19 settembre 2021, Laura Alonso tornerà nel quartiere iberico per testimoniare nel processo contro Genoveva Salmeron: a sorpresa la giovane domestica si schiererà dalla parte della darklady, facendo disperare e perdere le staffe a Felipe Alvarez Hermoso.

Anticipazioni Una vita, al 19 settembre: Mendez convinto che Laura sia ricattata da Velasco

Nel corso degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 dal 13 al 19 settembre 2021, Antonito quando vorrà candidarsi con i conservatori avrà soltanto il sostegno di Carmen, poiché suo padre Ramon e sua moglie Lolita saranno contrariati.

Nel contempo Cesareo rilascerà una testimonianza a sfavore di Genoveva: a mettere il bastone tra le ruote al sorvegliante ci penserà l’avvocato Javier Velasco facendogli una trappola del tutto inaspettata. A questo punto il commissario Aurelio e Felipe non faranno fatica a capire che l’unico modo per incastrare la darklady sia contare sull’aiuto di Laura, di cui intanto continuerà a non esserci nessuna traccia.

Proprio quando Alvarez Hermoso crederà che sia tutto perduto alla stessa maniera di Mendez, arriverà la giovane domestica al tribunale. Genoveva manifesterà il proprio turbamento, ma Velasco la rassicurerà dicendole che Laura non dirà nulla contro di lei.

Felipe cadrà in preda allo sconforto quando Laura testimonierà a favore di sua moglie mentendo, l'uomo finirà per peggiorare la sua reputazione: nello specifico l’avvocato si scontrerà con la domestica davanti a tutti i presenti.

In seguito Mendez assicurerà a Felipe che Laura non è stata sincera poiché Velasco la tiene sotto ricatto, mentre Genoveva si fingerà vittima e ignorerà che anche suo marito a breve si proporrà come testimone. Aurelio sarà sempre più convinto che Laura sia stata pressata, quando la fanciulla si rifiuterà di ascoltarlo.

Camino non comprende gli atteggiamenti del marito Ildefonso, Bellita decisa ad andare in Argentina

Successivamente Ildefonso troverà il coraggio di confessare alla moglie Camino di essere cambiato emotivamente a causa della guerra in Africa: quest’ultima, parecchio spiazzata dalle parole pronunciate dal marchesino, si rivolgerà alla sua nuova amica Anabel, che le consiglierà di prendere l’iniziativa e quindi di concedersi all’uomo che ha sposato.

Ancora una volta Ildefonso si rifiuterà di avere dei rapporti intimi con la consorte, che dopo essere stata respinta si sfogherà scrivendo una lettera a Maite. Camino continuerà a non comprendere gli strani atteggiamenti del marito quando le chiederà di essere paziente.

Intanto José cercherà di convincere la moglie Bellita a non partire, senza riuscire nel suo intento: quest’ultima infatti annuncerà alle sue amiche che andrà in Argentina dopo aver appreso che sua figlia Cinta è in dolce attesa.

Infine Marcos prenderà in affitto la casa di Felipe per avvicinarsi a Felicia, mentre Ildefonso sceglierà di dire la verità a Camino una volta per tutte.